Eduardo Preve, periodista de Montevideo que había prometido pasar los audios de la Casa Rosada, ahora se desdijo. Finalmente puso al aire los audios que ya se conocían en Argentina.

Se había promocionado como un intento de romper la censura en Argentina. Es que el juez federal Alejandro Patricio Maraniello ha ordenado la prohibición de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y en los que figura la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei -hermana del presidente Javier Milei-, como medida cautelar.

El juez pide “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei” publicados el pasado viernes, según el documento judicial difundido por el propio Gobierno.

La decisión judicial se traduce en una orden de cursar comunicación urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para impedir su publicación a través de “cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

💣 AUDIOGATE ARGENTINA



✔️ En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos.



✔️ Mañana te vamos a pasar los últimos audios en La TAPADITA. pic.twitter.com/M5VUcKj1n7 — Eduardo Preve (@EPreve) September 1, 2025

En paralelo, el Gobierno ha presentado otra denuncia ante los tribunales por la filtración de unas grabaciones de audio de la hermana del presidente, que considera buscan desestabilizar al país.

El Ejecutivo pide que se prohíba la difusión de nuevas grabaciones “a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas (…) requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”, según el documento al que ha tenido acceso el diario La Nación.

En la grabación difundida el viernes por el medio Carnaval Stream, Karina Milei hace un llamamiento a la unidad con vistas a las elecciones internas del partido gobernante, La Libertad Avanza. Se trata del mismo medio que publicó las grabaciones filtradas que revelaron sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y forzaron la destitución de su director ejecutivo, Diego Spagnuolo.

El contenido de estos audios, desmentido categóricamente por la Casa Rosada, apunta a que estos sobornos eran para Karina Milei y su hombre de confianza, Eduardo Lule Menem.