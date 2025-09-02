Un hecho estremecedor sacudió a la provincia de Neuquén: un bebé de apenas un mes perdió la vida y la Justicia sospecha que fue víctima de agresiones por parte de su padre.

El episodio ocurrió el sábado, poco después del mediodía, cuando efectivos policiales junto con personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle Los Olmos, en la localidad de Centenario, tras un pedido urgente de asistencia. Al arribar, los profesionales de la salud constataron que el pequeño se encontraba en paro cardiorrespiratorio y dispusieron su rápido traslado al hospital Natalio Burd. A pesar de las maniobras médicas realizadas, el fallecimiento fue confirmado poco después en la guardia.

De acuerdo con los primeros datos, la madre del bebé, de 35 años, manifestó que durante la madrugada se encontraba con su pareja, un hombre de 32, cuando tomó al niño y este se le habría caído de los brazos accidentalmente. Según su relato, en ese instante el bebé continuó consciente y sin evidencias de dolor.

La mujer agregó que, durante la mañana, el pequeño comenzó a mostrar palidez y problemas respiratorios, lo que derivó en la llamada a emergencias cerca del mediodía. Este testimonio despertó sospechas entre los médicos, quienes dieron aviso inmediato a la Policía y a la Justicia. En consecuencia, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la correspondiente autopsia.

En las últimas horas trascendió el resultado preliminar de la autopsia, que determinó que el bebé murió como consecuencia de múltiples golpes. Con esa conclusión, la Fiscalía avanzó bajo la hipótesis de un homicidio.

En un primer momento, el fiscal de turno, Andrés Azar, ordenó la aprehensión preventiva del padre. Asimismo, se resolvió que los otros dos hijos menores de la pareja quedaran bajo el cuidado de un familiar cercano. Tras la confirmación de los peritajes, el Ministerio Público Fiscal dictó la detención formal del hombre, quien quedó a disposición judicial.

Para este lunes está prevista la audiencia de formulación de cargos por homicidio, donde podrían incluirse agravantes. Todavía no se definió si la madre del niño será imputada o si únicamente actuará como testigo en la causa.