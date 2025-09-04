Uno de los camioneros fue asistido por personal médico y trasladado a General Acha. Sólo sufrió lesiones leves.

Un siniestro vial protagonizado por dos camiones se registró este miércoles por la tarde sobre la Ruta Provincial 13, a unos 25 kilómetros al sur del Puesto Caminero Durazno, en cercanías de la localidad de Carro Quemado.

Según informaron las autoridades, uno de los camiones, un Scania con batea vacía, era conducido por un hombre oriundo de Pellegrini, Buenos Aires, que circulaba en dirección sur-norte cuando, al cruzarse con otro camión que circulaba en sentido contrario, lo rozó, perdió el control del vehículo y terminó sobre la banquina oeste de la ruta. El conductor fue asistido en el lugar por personal de la ambulancia de Chacharramendi y trasladado a General Acha para controles médicos, siendo dado de alta posteriormente sin lesiones graves.

El otro camión, un Scania R440 con batea cargada con insumos petroleros, era conducido por un hombre domiciliado en Santa Rosa, quien no sufrió heridas y se encontraba en buen estado de salud.

El fiscal de Victorica, Enzo Rangone, intervino en el hecho, y la Policía continúa con las diligencias correspondientes para confirmar las causas del siniestro.

