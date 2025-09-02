Hoy, lunes 1° de septiembre de 2025, la Policía de Rivadavia, en conjunto con el Comando de Patrulla Rural, logró la detención de un hombre y la recuperación de una motocicleta Yamaha XTZ que había sido robada la noche anterior en General Villegas.

El operativo se realizó en la intersección de la Ruta 33 y la Ruta 70, donde el sospechoso intentó ocultarse entre los pastizales. Finalmente fue aprehendido y la moto secuestrada.

El caso quedó a disposición de la Justicia, en la UFI N° 6 de Trenque Lauquen.

Fuente:enbocadetodoshd