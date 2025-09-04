Mientras la Sociedad Rural Argentina presiona por abandonar progresivamente la vacunación contra la aftosa, CARBAP —con fuerte representación pampeana— advirtió que esa salida sería un riesgo sanitario y reclamó que toda decisión se tome sobre bases técnicas y científicas.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fsalió a fijar postura en el intenso debate que atraviesa al agro sobre el futuro de la vacunación contra la fiebre aftosa. Mientras la Sociedad Rural Argentina (SRA) insiste con un plan de salida progresiva de la vacuna, Carbap advirtió que cualquier decisión «debe basarse en criterios técnicos y científicos» y no en presiones políticas ni apresuramientos.

La eliminación de la histórica barrera sanitaria del río Colorado por parte del Gobierno nacional abrió la puerta a un debate de fondo: ¿están dadas las condiciones para dejar de vacunar, como ya lo hicieron países vecinos?

Para la SRA, es momento de avanzar hacia un esquema que ponga fin a la inmunización sistemática. En los últimos días, la entidad volvió a reclamar el diseño de un «plan de salida» de la vacunación, argumentando que la modernización sanitaria debe acompañar la competitividad de la carne argentina en el mercado internacional.

Carbap, en cambio, se mostró más cauta. Bajo el título «La fiebre aftosa no se erradica con políticas espasmódicas: se erradica con ciencia», sostuvo que el debate es legítimo pero debe estar respaldado en evidencia epidemiológica y en la experiencia de otros países. «Cualquier decisión vinculada con el camino hacia dejar de vacunar debe ser exclusivamente sanitaria y técnica, nunca política», remarcaron.

Productores pampeanos con voz

Desde Carbap recordaron que en los últimos congresos y foros abiertos —incluido el que la propia Confederación organizó en Bolívar en junio— se coincidió en la necesidad de readecuar el Plan de Vacunación, pero no en suprimirlo de manera apresurada. Los representantes de La Pampa, que forman parte de la entidad, hicieron hincapié en la incertidumbre que genera la falta de definiciones del Senasa y advirtieron que un brote de aftosa sería «fulminante para las exportaciones».

La Confederación también evocó el antecedente de 1999, cuando Argentina dejó de vacunar sin contar con las condiciones necesarias y sufrió un fuerte rebrote de la enfermedad, con graves consecuencias económicas. Para la entidad, esa experiencia debe servir como advertencia frente a presiones que buscan acelerar los tiempos.

