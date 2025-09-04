El Ministerio de la Producción felicitó a las bodegas de La Pampa que participaron en el concurso internacional Vinus 2025, donde obtuvieron un total de 20 distinciones por la calidad de sus vinos.

Vinus es considerado el certamen de vinos y licores más importante de América. Creado para difundir los beneficios del vino en la nutrición y la salud, reúne cada año a especialistas nacionales e internacionales que destacan los mejores productos por su relación precio-calidad.

En esta edición, los vinos pampeanos volvieron a ser reconocidos, reflejando el crecimiento de la vitivinicultura en la provincia, especialmente en el polo productivo de Casa de Piedra, impulsado por el Ente Provincial del Río Colorado y el trabajo conjunto con el sector privado.

“El acompañamiento del Ministerio de la Producción busca potenciar a este sector estratégico, junto a la Cámara Vitivinícola de La Pampa (Cavilpa) y a las bodegas locales, para seguir generando oportunidades”, destacó el director de Planificación y Competitividad, Nicoló Cavallaro.

Bodegas premiadas

Fincas de Duval : doble medalla de oro por Lejanía Malbec 2024; oro por Gresia Reserva Malbec 2024, Lejanía Montepulcciano 2025, Lejanía Reserva Malbec 2024 y Río Gratitud 2024.

: doble medalla de oro por Lejanía Malbec 2024; oro por Gresia Reserva Malbec 2024, Lejanía Montepulcciano 2025, Lejanía Reserva Malbec 2024 y Río Gratitud 2024. Estilo 152 : oro por Estilo 152 Tempranillo 2024 y plata por Estilo 152 Reserva Malbec 2023.

: oro por Estilo 152 Tempranillo 2024 y plata por Estilo 152 Reserva Malbec 2023. Pichi Huinca : triple oro por Cabernet Franc 2025, Malbec 2025 y Malbec Reserva 2024.

: triple oro por Cabernet Franc 2025, Malbec 2025 y Malbec Reserva 2024. Quietud: doble oro por Acechado Pampa Salvaje 2024 y Quietud Petit Verdot 2024; oro por Acechado Reserva Chardonnay 2024, La Gran 7 Selección Malbec 2024, Quietud Carmenere 2025, Quietud Garnacha 2025 y Quietud Montepulcciano 2025; plata por Acechado Monte Adentro 2024, Quietud Chardonnay 2025 y Quietud Montepulcciano 2024.

Orgullo comunitario

Carlos Ferrero, presidente de la Comisión de Fomento de Pichi Huinca, celebró el logro de la bodega local. “Es un orgullo enorme para nuestra pequeña comunidad competir de igual a igual con bodegas de renombre. Esto refleja el esfuerzo de años de trabajo y el apoyo constante del gobierno provincial. Detrás de cada premio hay un equipo comprometido, conformado en su mayoría por mujeres, que junto a especialistas y enólogos hicieron posible este sueño. Somos pocos, pero estamos inmensamente orgullosos de lo que hemos logrado”, afirmó.

diariotextual.