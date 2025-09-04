Este jueves y viernes, las mínimas estarán bajo cero, mientras que, para sábado y domingo, las temperaturas no superarán los 4 grados.

Una jornada fría se espera para este jueves 4 de septiembre en Santa Rosa, donde la mínima estuvo en 1 grado bajo cero poco después de las 7 de la mañana. La máxima estaría en los 12 grados, por la tarde, y el frío volvería a la noche, con unos 7 grados.

Registros similares se esperan para el viernes, con una mínima también bajo cero y una máxima un poco ms elevada, 15 grados. La tendencia se mantendrá para el fin de semana, con mínimas de 1 y 4 grados sobre cero, para sábado y domingo, y máximas que rondarán los 17 y 18 grados, aunque el frío volverá sobre la noche.

El viento estará entre los 7 y 12 km/h. para jueves y viernes, que aumentará a entre 13 y 41 para el fin de semana, con ráfagas de entre 42 y 50 en esos mismos días.

