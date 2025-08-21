El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se pronunció con firmeza tras la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se trataron los vetos presidenciales a leyes clave.

El mandatario celebró la aprobación de la insistencia en la Emergencia en Discapacidad, destacando la importancia de proteger a los sectores más vulnerables, pero criticó duramente la falta de votos para revertir el veto a la movilidad jubilatoria.

«¡Los derechos no se vetan! Un paso adelante, y un paso atrás, en defensa de los vulnerables», sostuvo Ziliotto en su cuenta de X, al tiempo que señaló que dos diputados pampeanos del PRO votaron en contra, impidiendo la recuperación de derechos para jubilados y personas con discapacidad.

«Lamentablemente, en el caso de las jubilaciones, no se alcanzaron los dos tercios necesarios para dar marcha atrás con el veto presidencial. Esto significa que el ajuste sigue vigente, limitando el alivio para nuestros mayores», añadió el mandatario provincial.

Ziliotto remarcó que la postura de los legisladores del PRO mantiene vigente el ajuste sobre los haberes jubilatorios, y reafirmó el compromiso del peronismo pampeano en la defensa de los derechos de los ciudadanos de la provincia: «Más que nunca, seguimos luchando para que ningún derecho sea eliminado ni postergado», concluyó.

eldiariodelapampa.