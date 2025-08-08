El chofer de la Municipalidad de Winifreda que dio positivo en un control de alcoholemia mientras manejaba sobre la Ruta Nacional 35 una combi oficial con 18 niños a bordo presentó la renuncia indeclinable a su trabajo.

El hombre optó por retirarse voluntariamente, aparentemente afectado emocionalmente por su conducta y tras asumir el grave error que cometió, el cual generó indignación y un profundo rechazo tanto entre las familias de los menores que iban en el vehículo como en la comunidad en general, consignó el portal InfoWini al dar a conocer la novedad.

La decisión del empleado cuestionado por su accionar imprudente fue aceptada inmediatamente por el Departamento Ejecutivo Municipal encabezado por Adriana García.

El alejamiento del trabajador, que integraba la planta permanente del municipio, fue comunicado verbalmente por los concejales del Partido Justicialista a sus pares de la Unión Cívica Radical durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, realizada este miércoles.

En la oportunidad, los ediles oficialistas exhibieron como respaldo una copia de la resolución municipal, rubricada el 4 de agosto por la intendenta García, en la que se establecía la separación del chofer de las funciones que desempeñaba por tiempo indeterminado y la carta documento que el ahora exempleado presentó el 6 de agosto para formalizar su renuncia a su trabajo.

Días antes, los concejales opositores habían presentado un pedido de informes a la jefa comunal solicitando detalles sobre «las medidas administrativas y/o disciplinarias adoptadas por la Municipalidad respecto al conductor implicado», del que además señalaron que «sería reincidente en este tipo de conductas, lo cual agrava la responsabilidad institucional».

En ese escrito, recordaron que el «gravísimo suceso» ocurrió el 2 de agosto, cuando el chofer empleado del municipio «fue sorprendido manejando en estado de ebriedad, arrojando un resultado de 1,7 g/l de alcohol en sangre durante un control de alcoholemia en el ingreso a la ciudad de Santa Rosa». «En ese momento, estaba a cargo de 18 niños de la localidad, poniendo en riesgo su salud e integridad física», destacaron.

eldiariodelapampa