La camioneta, propiedad de un vecino de la zona, debió ser retirada con una grúa. Tras el incidente, personal de la municipalidad de Santa Rosa se hizo presente para clausurar el área y evitar futuros accidentes.

De acuerdo a lo que pudo saber El Diario, el incidente ocurrió a las 21:30 en la intersección de la calle Pampa y el Pasaje Liniers. Al llegar al lugar, efectivos de la Seccional Primera confirmaron que un vehículo había caído en una excavación municipal realizada durante el día y que permanecía sin las debidas advertencias.

El conductor de la camioneta, de apellido Furriol, se encontraba ileso, pero su vehículo quedó parcialmente dentro del pozo. Tras dar aviso a las autoridades, una grúa de la empresa «Don Oscar» asistió en el rescate del rodado.

Minutos más tarde, se presentó en el lugar Marcelo Rodríguez, Subdirector de Saneamiento Urbano de la Municipalidad, junto a personal de Tránsito. Los agentes procedieron a señalizar la obra de manera definitiva y a cortar el tránsito en la calle Pampa y Juncal para garantizar la seguridad de los automovilistas. La tarea policial concluyó a las 22:20, con el área ya asegurada.