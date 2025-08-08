De acuerdo a lo que pudo saber El Diario, el hecho ocurrió cerca de las 13:22 horas, cuando una camioneta Ford, conducida por un hombre de 31 años, realizaba un giro en esa intersección. En ese momento, su nieto de 3 años cayó del interior del vehículo al asfalto tras la apertura de la puerta del lado del acompañante. Inmediatamente, un Peugeot 208, que era conducido por un hombre de 40 años, y que venía detrás, impactó al menor.

Tras el accidente, personal del Servicio de Emergencias Médicas asistió rápidamente al lugar y trasladó al niño al hospital. Horas más tarde, los médicos informaron que el menor «se encuentra estable, le realizaron una tomografía que salió bien y están a la espera de hacerle una sutura».

La Policía realizó las pericias correspondientes y le practicó controles de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos. Los vehículos fueron entregados a sus dueños en carácter de depositarios judiciales, mientras las autoridades continúan con los trámites pertinentes.

