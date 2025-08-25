Dos hombres se pelearon en la vía pública y uno de ellos apuñaló al otro. El damnificado eligió no hacer una presentación penal. El agresor fue imputado y notificado en libertad.

Un joven de 26 años fue herido en uno de sus brazos con un arma blanca a raíz de una pelea que mantuvo con otro sujeto, de 34 años. El episodio ocurrió este sábado alrededor de las 20:40hs. en la calle Ortíz, entre Ferreyra y Favaloro, del barrio Santa María de las Pampas, al noreste de la ciudad de Santa Rosa.

Según detallaron desde la policía, un móvil concurrió al lugar ante un llamado que alertaba sobre una pelea en la vía pública. Cuando llegaron los uniformados observaron a dos sujetos peleándose y un grupo de personas que también estaban en el lugar.

«Se procedió a la demora de un hombre, que estaba exaltado, y se identificó a otra persona que manifestó que había sido apuñalado por su ex cuñado», precisaron los voceros.

El joven herido fue trasladado al hospital René Favaloro, donde se le practicaron curaciones y le realizaron cuatro puntos sobre las heridas cortantes que presentaba en su brazo derecho.

«Se le tomó declaración. No instó acción penal. En el lugar del hecho también se secuestró un cuchillo», agregaron desde la policía.

El imputado, de 34 años, fue notificado en libertad. Se iniciaron actuaciones por lesiones por arma blanca.

