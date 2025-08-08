A las 8 de la mañana de este viernes, la temperatura se desplomó a -1.1°C, con una sensación térmica aún más baja de -3.8°C. Sin embargo, este cielo despejado será la antesala de un fin de semana con temperaturas mucho más agradables.

El sábado se espera una jornada con una mínima de 1°C y una máxima que alcanzará los 17°C. El cielo se mantendrá despejado, ideal para disfrutar del aire libre.

El domingo, el buen tiempo continúa. La mínima será de 3°C y la máxima ascenderá hasta los 19°C, aunque el cielo estará «ligeramente nublado».

eldiariodelapampa