Un hombre de 35 años volcó con su vehículo este domingo por la noche en la Ruta Provincial N°9, a la altura del ingreso a Seguridad Rural, en cercanías de Toay.

Desde la Seccional Quinta se informó que «el siniestro ocurrió alrededor de las 21 horas cuando un hombre, domiciliado en General Campos, circulaba de norte a sur en un automóvil Seat Córdoba (dominio BGE327). Según relató el conductor, al finalizar el tramo de asfalto tomó un camino de tierra y, al llegar a la primera curva, perdió el control del rodado y volcó sobre la vera este de la ruta».

Al lugar acudió personal policial y del nosocomio local. Los médicos dispusieron su traslado, ya que el hombre manifestó dolores en la zona intercostal derecha.

Desde la Departamental Toay informaron que no hubo terceros involucrados y que el automovilista viajaba sin acompañantes al momento del vuelco.