La madrugada de este lunes estuvo marcada por el horror en Córdoba. Un hombre de **65 años** perdió la vida en el **Instituto del Quemado**, tras agonizar durante dos días luego de sufrir un **brutal accidente doméstico**.

El parte policial confirmó que el deceso fue notificado a las 4:17 de la madrugada por el personal médico del centro especializado.

La víctima había sido trasladada el sábado desde **La Falda**, luego de un episodio que aún conmueve a la ciudad: el hombre habría **caído sobre una estufa encendida**, lo que le provocó **quemaduras devastadoras** en el rostro, el tórax y un brazo.

Pese a los esfuerzos médicos, las heridas resultaron **incompatibles con la vida**.

Las circunstancias exactas del hecho siguen bajo investigación. Los peritos buscan establecer cómo ocurrió la tragedia y si existieron factores que agravaron el siniestro doméstico.

La comunidad de La Falda se encuentra conmocionada por la impactante muerte, que pone nuevamente en el centro de la escena los riesgos que pueden esconderse en el hogar.