De acuerdo a lo que pudo saber El Diario, todo comenzó a las 5:21 de la mañana, cuando un llamado al Centro de Comunicaciones (Cecom) alertó sobre la presencia de una menor en la vereda de la Escuela N° 5, en la intersección de la Avenida 9 de Julio y Boulevard Brown. Varios móviles policiales de la Seccional Quinta se dirigieron al lugar y encontraron a la niña, desorientada y sin ropa. Inmediatamente, la resguardaron y la trasladaron al hospital local para un chequeo médico.

De forma simultánea, los agentes revisaron las cámaras de seguridad del Cecom y lograron reconstruir el camino de la niña, que había salido de su casa en la calle 9 de Julio al 700 y había caminado varias cuadras sola. Siguiendo esa pista, encontraron la puerta del domicilio abierta y se entrevistaron con su madre, quien confirmó su identidad y la de la menor.

Luego de una rápida revisión médica que determinó que la niña se encontraba en perfecto estado de salud, fue dada de alta y entregada a su madre, poniendo fin al angustiante episodio.

eldiariodelapampa