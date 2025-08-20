Un segundo vuelco de una ambulancia del Ministerio de Salud de La Pampa se registró este lunes por la tarde en el kilómetro 175 de la ruta nacional 5, cuando el vehículo se dirigía a Chivilcoy para trasladar a las personas involucradas en un accidente ocurrido horas antes a la altura del kilómetro 140.

El siniestro se produjo poco antes de las 17, cuando la unidad terminó apoyada sobre su lateral, a pocos metros de la calzada. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal del SAME.

Los ocupantes fueron trasladados al Hospital Municipal «Dr. Santiago Fornos». El enfermero Ángel Molina sufrió un traumatismo lumbar, mientras que los choferes Silvio Sorati (44) y Oscar Zantarreaga (53) recibieron atención por un traumatismo cervical y control preventivo, respectivamente.

Por la mañana, alrededor de las 7:30, otra ambulancia de la misma cartera había volcado en el kilómetro 140 de la ruta, cuando viajaba desde Santa Rosa hacia el Hospital Garrahan con una paciente de 16 años, su madre y personal sanitario. En ese caso, los ocupantes fueron asistidos y dados de alta sin lesiones de gravedad.

