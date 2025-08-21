Delincuente destroza vidriera del negocio *La Fábrica* con un piedrazo y roba una zapatilla-Video

Minutos antes de las 7 de la mañana, la tranquilidad del centro de General Pico se vio interrumpida por un nuevo hecho de inseguridad. Un delincuente, que según testigos circulaba en bicicleta, la dejo a una cuadra se dirgio a pie a la zona centrica rompió de un piedrazo la vidriera del comercio *La Fábrica*, ubicado en calle 17 entre 18 y 20, y alcanzó a sustraer una zapatilla de exhibición.

La Policía llegó al lugar, se dio aviso a una las socias del local a la cual encontramos retirando con amargura los vidrios rotos, en un escenario que daba cuenta de la violencia del ataque.

En diálogo con el programa **“Esto es un quilombo”** de Radiofónica 96.9, la comerciante relató con bronca e impotencia lo ocurrido:

*“Buenos días. Imaginá que un pibe que andaba en bicicleta, según nos dijo uncartonero lo vio dando vueltas por todo el centro. El vidrio lo destrozó de una, se llevó una zapatilla sola, porque no estaba el par completo. Es una amargura enorme arrancar el día así”*.

La dueña además confirmó que **no cuenta con seguro**, por lo que la rotura de la vidriera representa un gasto considerable para el comercio:

*“Lo que sale este vidrio es muchísimo, y a nadie le importa. La pérdida material duele, pero la amargura es peor. Estamos en pleno centro y pasan estas cosas”*.

Según los testigos, el joven dejó la bicicleta a unos metros y luego se internó caminando por la zona céntrica. La Policía trabaja en la investigación para dar con el responsable, que hasta el momento permanece prófugo.