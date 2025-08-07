El Gobierno nacional confirmó la homologación del acuerdo paritario entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector que contempla un aumento salarial del 6% entre julio y diciembre.

El acuerdo incluye a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales de Buenos Aires (UDECA).

El incremento se aplicará como una asignación remunerativa y no acumulativa, distribuida en partes iguales en cada mes. Así, los trabajadores del sector percibirán una suba del 1% en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Además, recibirán una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales para todas las categorías.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano destacó “la vocación de diálogo de las partes involucradas” y reafirmó “su compromiso de continuar construyendo consensos que fortalezcan el desarrollo comercial y promuevan el bienestar general”.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, expresó: “Este acuerdo representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad”.