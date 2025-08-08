El Club Teniente Benjamin Matienzo de Ingeniero Luiggi, donde nació Juan Cruz, hizo una reseña muy especial ante el debut que se dio anoche en el partido entre San Lorenzo y Velez.

«El sueño del Pibe, y de cualquier Institución …

Hoy vivimos una jornada que quedará para siempre en la historia del Club Teniente Benjamín Matienzo

Nuestro pibe, Juan Cruz “El Gringo” Rattalino, formado desde fútbol infantil y Divisiones Inferiores en nuestra casa, debutó en la Primera División “A” del fútbol argentino vistiendo la camiseta de San Lorenzo Almagro.

Y lo hizo de la mejor manera: victoria 1-0 sobre Vélez Sarsfield.

De la 5 del Tripero —que defendió durante tantos años— a la 40 del Ciclón, con la que hoy pisó por primera vez una cancha de la máxima categoría.

Este debut no es solo un sueño cumplido para ese niño que jugaba con una pelota por las calles de Luiggi y nuestro predio, si no también para toda su familia y para nuestro club.

Juan se convirtió en el primer jugador de nuestro semillero en llegar y jugar en la Primera División “A” del fútbol argentino.

Nuestra institución siempre soñó con ver a uno de los suyos en lo más alto… ¡Hoy se cumplió!

Desde nuestras canchas y vestuarios hasta una de las ligas más importantes del mundo, llevando en el corazón nuestros colores y valores.

Felicitaciones a cada profesor, entrenador y compañero que fue parte de la formación de Juan.

Felicitaciones para vos, «Gringo», por este histórico y enorme logro. Ahora a disfrutar, luego a seguir por mucho más.