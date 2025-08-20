Los conductores tendrán un respiro en los precios de la nafta y el gasoil en Argentina: YPF anunció un descuento del 6% en combustibles, válido en todo el país para quienes carguen de noche utilizando la App YPF. El beneficio, que se activa desde este miércoles, se suma a un programa piloto en estaciones con autoservicio donde el ahorro puede llegar al 9%.

La decisión forma parte de la estrategia comercial de la petrolera, que busca fidelizar clientes, aumentar el consumo nocturno y digitalizar la experiencia de carga. Con más de 1.600 estaciones de servicio y una participación de mercado superior al 55%, YPF apunta a mejorar la rentabilidad de su negocio de combustibles sin dejar de ofrecer un incentivo real para los usuarios.

Cómo funciona el descuento en combustibles YPF

6% de descuento en nafta y gasoil cargando de noche con la App YPF.

Tope de 150 litros mensuales por usuario, más de tres tanques para un auto chico.

En seis estaciones piloto con autoservicio, se suma un 3% extra, llegando al 9% de ahorro.

El beneficio aplica en más de 1.600 estaciones YPF de todo el país.

Según explicó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, la medida responde a una problemática concreta: el déficit que genera mantener abiertas las estaciones de servicio durante la noche. “De noche perdemos plata, pero es un servicio esencial. Con este incentivo buscamos un círculo de colaboración con los usuarios: vos me ayudás, yo te ayudo”, afirmó.

Estrategia digital y beneficios para los usuarios

La iniciativa se apoya en el Centro de Monitoreo RTIC, que controla en tiempo real las ventas y la rentabilidad por hora. Esa información permitió detectar que la operación nocturna resultaba deficitaria y que se necesitaban incentivos para aumentar el volumen de ventas.