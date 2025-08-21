La diputada nacional de la UCR, Marcela Coli, votó para rechazar el veto a la ley de emergencia en discapacidad, como había adelantado en las horas previas. «¿Podemos, nosotros, volver a mirar a la gente, a esas familias que luchan diariamente, si no volvemos a insistir en esta ley, en esta emergencia, de la misma manera? Yo no las podría volver a mirar si realmente no volviese a insistir», dijo en el recinto.

La legisladora dijo que el tema «no admite indiferentes». Cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad. «Pero el Ejecutivo, en un acto que aún no lo podemos entender, a través de la figura del Decreto 534/2025, decidió vetarla. Muy injusto, la verdad que hoy muy injusto», señaló.

En su intervención, recordó que «las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos humanos. Esto lo establece nuestra Constitución, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene rango constitucional, y no es simplemente otorgar un beneficio o darle un privilegio, sino garantizar lo que realmente corresponde».

«¿Qué es lo que corresponde? El derecho a la salud, a la educación, a la integración social, al trabajo, a la vida digna», enumeró.

La legisladora advirtió que «el veto presidencial desconoce una gran realidad, la realidad que no se mide en balances fiscales, la situación de miles de familias argentinas que conviven diariamente con la discapacidad y la necesidad de asistencia permanente para darle calidad humana a cada una de esas personas».

En ese sentido, subrayó el rol de «los prestadores que atienden diariamente a niños, jóvenes y adultos, a los kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, a los transportistas que trasladan de un centro a otro, a las escuelas. Todas esas personas que día a día hacen posible una vida digna para cada persona con discapacidad, que generan felicidad en cada familia, que permiten la integración y la inclusión en la vida social y cotidiana. Ese apoyo necesario, esa calidez humana, esa igualdad de condiciones».

Coli defendió la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada por el Poder Ejecutivo a través del decreto 534/2025. «De las políticas de Estado que tiene que tener la Argentina, y que ha venido teniendo históricamente con respecto a la discapacidad, cuando se estableció un paradigma distinto hacia la inclusión social. La ley que vetó el Presidente, ¿qué establecía? Una emergencia hasta el año 2026 con una prórroga al 2027, el fortalecimiento de la Agencia de Discapacidad y un diálogo permanente con las organizaciones representativas», explicó.

La legisladora sostuvo que «lo mejor que nos puede pasar es una coordinación para que realmente pudiese estar de la mejor manera representado todo lo que es el ámbito de la discapacidad. Bueno, se ve que esto no lo pudo interpretar el Poder Ejecutivo».

En ese sentido, remarcó: «¿Cuál es nuestro deber desde el Congreso? Es defender a aquellos que no tienen voz en esas planillas de Excel que tiene el Poder Ejecutivo».

Marcaron además que la medida no impactaría en las cuentas nacionales: «Aquí no se va a caer ni la macroeconomía, ni se va a fundir el Producto Bruto Interno, ni va a estallar el proceso inflacionario. Simplemente, el impacto que va a tener en la economía va a ser ínfimo».

Finalmente, la diputada subrayó: «Nuestro deber realmente es defender esta política de Estado en lo que es la emergencia de discapacidad y que realmente tengan esa calidez humana de atención que requiere cada una de las personas con discapacidad a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Esa es mi responsabilidad».