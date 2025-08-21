<p data-content-col="ok" data-content-parag="Cantidad de caracteres exacta">Paulina -quien logr\u00f3 el oro en k1 200 este mi\u00e9rcoles- sali\u00f3 segunda en una de las semifinales.<\/p>\r\n<p data-content-col="ok" data-content-parag="Cantidad de caracteres exacta">Disputar\u00e1 la semifinal a las 11.40 horas de otra especialidad del canotaje de velocidad, el k1 500 metros.<\/p>\r\n<p data-content-col="ok" data-content-parag="Cantidad de caracteres exacta">eldiariodelapampa<\/p>
