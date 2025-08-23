En diálogo con En Boca de Todos, Jimena, una vecina de Rancul, contó la difícil situación que atraviesa junto a su hija Emily Sepúlveda, de 5 años, quien recibirá un trasplante renal el próximo miércoles 27 de agosto en el Hospital Garrahan.

Jimena será la donante del órgano. Por cuestiones médicas, ella será intervenida en el Hospital Argerich mientras que Emily permanecerá internada en el Garrahan, dado que las cirugías pediátricas no pueden realizarse en el mismo centro de salud que las de adultos.

Emily fue diagnosticada con insuficiencia renal cuando tenía apenas un año, mientras su familia residía en San Rafael, Mendoza. Desde entonces, la niña ha pasado por distintos centros médicos: General Pico, Santa Rosa y finalmente Buenos Aires, donde permanece desde febrero bajo tratamiento de hemodiálisis.

“Emily va a diálisis todos los días durante tres horas. Ya no produce orina, depende de las máquinas. El trasplante es la única alternativa para mejorar su calidad de vida”, explicó su mamá.

Jimena tiene otros dos hijos, Luciano (17) y Bianca (12), que actualmente la acompañan en Buenos Aires. Separada y sin un trabajo estable debido a la dedicación permanente a la salud de Emily, hoy afronta con recursos muy limitados los gastos de estadía y manutención.

La familia cuenta con el acompañamiento de la Casa de La Pampa y con la ayuda eventual de la Municipalidad de Rancul, pero aún así la situación económica es muy compleja. Por ello, solicitaron colaboración solidaria para afrontar los costos diarios mientras atraviesan esta etapa crucial.

El único alias autorizado para recibir donaciones es «emilysepulveda» (a nombre de Jimena de los Ángeles Frías).

“Estamos con ansiedad, esperando que llegue el día del trasplante. Esto le va a cambiar la vida a mi hija, ella sueña con volver al jardín y poder hacer una vida normal”, expresó emocionada.

