El concejo deliberante de Santa Rosa en la sesión de este jueves le dará ingreso formal y girará a comisión un proyecto de ordenanza del oficialismo que impulsa una ampliación del área de estacionamiento medido.

El proyecto fue presentado la semana pasada por los concejales y concejalas del Frejupa. La idea es extender el área medida cinco cuadras hacia el este. De esta manera, la zona se ampliará hasta la avenida Luro inclusive, es decir que se afectará el sector comprendido entre calles General Pico, Alsina y Alvear y las avenidas Luro, Uruguay y España.

Según el proyecto del bloque oficialista, hubo pedidos de comerciantes y entidades intermedias solicitando la ampliación de las calles afectadas al SEM, al tiempo que consideraron que la iniciativa permitirá mejorar el flujo vehicular y el tránsito en la ciudad.

En la sesión de hoy se le dará ingreso formal y será girado a dos comisiones, a la de Hacienda y la de Administrativa y Reglamentaciones.

