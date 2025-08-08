Un impactante accidente vial sacudió a la comunidad de Ingeniero Luiggi esta madrugada, cuando una camioneta Chevrolet S10 chocó un cantero y volcó sobre el acceso norte de la localidad. A pesar de la gravedad del siniestro, su conductor, un hombre de entre 35 y 40 años, resultó con heridas leves.

El suceso ocurrió alrededor de la 1 de la mañana de este viernes sobre el acceso Maestro Soraire, a escasos metros de la Ruta Provincial 2.

Por causas que aún se desconocen, el vehículo, una camioneta Chevrolet S10 doble cabina de color negro, impactó violentamente contra el cantero de la arcada de acceso, provocando su vuelco. La camioneta se desplazaba de sur a norte, aparentemente a alta velocidad, a juzgar por los escombros esparcidos a varios metros del lugar del impacto.

El accidente fue visto en primera instancia por una patrulla de la policía de Luiggi, que se encontraba realizando recorridos preventivos de rutina y dio aviso del mismo.

Personal de Bomberos Voluntarios, Policía y del Hospital Dr. Justo G. Ferrari acudieron rápidamente al lugar. A pesar de que la cabina de la camioneta quedó completamente destrozada. Los bomberos debieron trabajar para cortar parte de la estructura del vehículo para liberar al conductor y asegurar la zona. El hombre accidentado es un conocido comerciante de la localidad.

El hombre fue trasladado en ambulancia al hospital local para ser atendido por los golpes recibidos, pero se encontraría fuera de peligro.

El accidente generó preocupación en cuanto a la infraestructura del lugar, ya que, según lo observado por las autoridades, parte de la arcada principal de acceso correría riesgo de derrumbe. Se espera que en las próximas horas se realicen las evaluaciones correspondientes para determinar el estado de la estructura.

zonalnoticias