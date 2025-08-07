Una mujer fue detenida acusada de haber asesinado de múltiples heridas de arma blanca a su hijo adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba.

El estremecedor caso sucedió este miércoles en un domicilio del barrio Alberdi, en la ciudad de Río Cuarto, cuando el menor fue hallado muerto en el interior de su vivienda.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, detuvo a la mujer y la imputó por el delito de homicidio calificado.

Aunque se tratan de las primeras horas de investigación, las autoridades informaron que la acusada, de 47 años, tendría problemas psiquiátricos, por lo que no descartan que haya sufrido un brote.

Los primeros datos que comenzaron a circular es que la mujer llamó a su marido y le advirtió que su hijo estaba herido, pero cuando llegó el hombre confirmó que el adolescente estaba sin signos vitales.