La tranquilidad de San Antonio de Areco se rompió con una escena de **pura película de terror**: en un camino vecinal cercano a la **Ruta 8**, la policía encontró a un hombre y una mujer **muertos dentro de un auto acribillado a balazos**.

El vehículo, radicado en **Pacheco, Tigre**, fue hallado en condiciones que disparan todas las alarmas. Según las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el rodado tenía el **tanque de nafta abierto y un trapo colocado en su interior**, lo que sugiere que los atacantes habrían intentado **incendiarlo para borrar rastros**.

La aparición de los cuerpos generó un fuerte despliegue policial en la zona. **Policía Científica** trabajaba en el lugar, relevando huellas, vainas y cualquier indicio que permita reconstruir la brutal ejecución.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis: desde un ajuste de cuentas hasta un crimen mafioso. La escena, cargada de violencia y misterio, dejó en shock a los vecinos de la región, que hablan de un hecho “nunca visto” en la localidad.

El caso, por sus características, ya se perfila como uno de los más **impactantes y oscuros** del año en la provincia de Buenos Aires.