Según se informó oficialmente, Rivero explicó que su ausencia se debió a motivos personales. El procedimiento se llevó a cabo tras las investigaciones iniciadas en Eduardo Castex, que permitieron dar con su paradero en horas de la noche.

El Ministerio Público Fiscal, bajo la dirección del Dr. Carlos Álvarez Ciaffoni, tomó conocimiento inmediato de la situación y se encuentra a cargo del caso, para continuar con las actuaciones correspondientes.

La aparición con vida de la joven trajo tranquilidad a la comunidad, que durante la jornada había estado movilizada y en alerta por su búsqueda.

