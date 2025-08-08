Cuatro frentes pampeanos se presentaron en la Justicia Electoral para participar en las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde se renovarán tres bancas de diputados nacionales por La Pampa: Alianza La Libertad Avanza; Frente Cambia La Pampa; Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (Fitu); y Frente Defendemos La Pampa. El plazo para inscribir los frentes venció este viernes a las 9.30. Aún no definieron su aceptación, pero se descuenta que, con el caso del Frente Cambia La Pampa, no se dará lugar. Es que, pese a que apeló la decisión, el Partido del Frente no cumple con los mínimos de afiliados requeridos.

Por la misma causa, recientemente, desde el Juzgado Federal de Santa Rosa también dieron de baja al Partido de los Obreros.

De esta manera, la UCR deberá presentarse sola. Y lo mismo podría ocurrir con el Movimiento al Socialismo, si es que decide participar. Así quedarían en carrera solo tres frentes.

La Alianza La Libertad Avanza está conformado por La Libertad Avanza y el Pro.

El Frente Defendamos La Pampa lo integran el Partido Justicialista, el Partido Humanista, Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido Frente Renovador y Partido Pueblo Nuevo. También, como adherentes, se encuentran Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista y Desde el Pie.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (Fitu) lo integran el PTS y Nueva Izquierda.

En tanto, el Frente Cambia La Pampa lo pretenden conformar la UCR y el Partido del Frente.