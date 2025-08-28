Dos hombresDoDos hombres fueron detenidos en las últimas horas en el distrito de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires, acusados de cometer casos de abigeato en La Pampa. Las detenciones, ordenadas por la Justicia pampeana, se llevaron a cabo en las localidades de Algarrobo y Médanos.

El primer operativo se concretó en Algarrobo, donde fue detenido un hombre de 42 años. En su domicilio, la policía secuestró una camioneta Volkswagen Amarok, un revólver calibre 38, 19 millones de pesos, 2.500 dólares, cheques y teléfonos celulares.

Simultáneamente, en Médanos, otro hombre de 55 años fue detenido en su vivienda. En este lugar, las autoridades incautaron un camión Mercedes Benz y un teléfono celular.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia pampeana, que continúa con la investigación para determinar su participación en los delitos de abigeato.

Fotos La Nueva