La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 6 de noviembre, cuando se inicie el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas, en el que se investigan supuestos pagos sistemáticos de sobornos a funcionarios de sus gobiernos y de Néstor Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, confirmó la fecha de inicio del juicio y ratificó los embargos dispuestos contra los más de 140 imputados, por una suma que supera los 1100 millones de dólares. El proceso judicial se realizará de manera completamente virtual, debido a la magnitud del expediente y la cantidad de acusados.

El caso, elevado a juicio oral en 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio, es considerado por la Justicia como la «mayor maniobra de corrupción de los últimos 20 años». La fiscal general Fabiana León, quien representará al Ministerio Público en el debate, definió la investigación como «la más extensa en la historia judicial argentina y comparable con muy pocas a nivel mundial».

La estructura investigada habría funcionado desde el Ministerio de Planificación Federal, recolectando sobornos de empresarios contratistas del Estado a cambio de la adjudicación de obras y negocios. Entre las pruebas se incluyen confesiones, testimonios de políticos y empresarios, informes de la AFIP y organismos estatales, imágenes de cámaras de seguridad y documentación bancaria.

El juicio oral contará con la participación de 630 testigos, y Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de haber recibido coimas para direccionar contratos de obra pública. En paralelo, la exmandataria cumple una condena firme de 6 años de prisión por el caso Vialidad, en el que se le atribuyó una administración fraudulenta con perjuicio al Estado estimado en 537 millones de dólares.

Además de los 1.109 millones de dólares en embargos totales, la justicia contabilizó fondos cautelados por 294 millones en el expediente principal, y otros 64 millones embargados en Suiza. De dictarse sentencia condenatoria, se evaluará un eventual decomiso actualizado.

La audiencia preparatoria se realizará el 24 de septiembre. En tanto, Cristina y otros ocho condenados en la causa Vialidad tienen plazo hasta el 13 de agosto para depositar el monto determinado por la Corte. De lo contrario, se iniciará el proceso de ejecución sobre los bienes embargados.