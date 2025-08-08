La decisión del máximo tribunal rechaza el último recurso de los condenados, dejando la sentencia en firme y sin posibilidad de revisión en el país.

El fallo confirma la condena de ambos, quienes eran pareja al momento del hecho, por ser coautores de homicidio criminis causa (asesinato para encubrir un delito anterior o posterior). La sentencia también incluyó los delitos de robo calificado por el uso de un arma y la tentativa del robo en sí.

El trágico suceso se remonta al 31 de octubre de 2018, cuando Acevedo, de 86 años, fue brutalmente atacada en su departamento de la calle Garibaldi. Melody Martines, usando el pretexto de una entrevista para un trabajo de limpieza, logró que la víctima la dejara entrar. Una vez adentro, le facilitó el ingreso a O’Lery, y entre ambos golpearon a la jubilada con una barreta de hierro. Acevedo fue encontrada por una familiar dos días después y falleció el 21 de noviembre.

Los jueces, al argumentar la condena, señalaron que la única finalidad del ingreso de la pareja a la vivienda era robar, como demostró el desorden de los muebles. Con la confirmación de la Corte, se cierra de manera definitiva el proceso judicial de este caso que conmocionó a la provincia.