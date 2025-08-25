El consumo de combustibles en La Pampa cayó en julio un 5,57% en comparación con igual mes del año anterior, según se desprende de un relevamiento de la Secretaría de Energía.

A nivel nacional, la baja fue del 1,16% respecto a julio de 2024.

El desglose geográfico expuso fuertes contrastes. De las 24 jurisdicciones relevadas, 10 mostraron resultados positivos, con Tierra del Fuego a la cabeza (9,71%), seguida por Formosa (6,23%) y San Juan (4,38%).

En el extremo opuesto, Tucumán sufrió la caída más pronunciada (-19,36%), encadenando seis meses consecutivos en terreno negativo. También retrocedieron La Rioja (-10,45%) y la Ciudad de Buenos Aires (-10,08%), lo que refleja que incluso en los grandes centros urbanos el consumo se ve resentido.

En el caso de La Pampa, en julio de 2024 se comercializaron 29.832 metros cúbicos de combustibles; en tanto que en julio de este año se vendieron 28.171 metros cúbicos, lo que representa un retroceso de 5,57%.

diariotextual