Numerosas estafas, bajo la modalidad del «cuento del tío», han generado una ola de denuncias en Eduardo Castex, con casos que superan los siete millones de pesos de botín. Los delincuentes utilizan la inteligencia artificial y el engaño de falsos descuentos en el servicio de gas natural para vaciar las cuentas bancarias de las víctimas, principalmente adultos mayores.

Fuentes policiales informaron que los estafadores se aprovechan del aumento en el consumo de gas para ofrecer supuestos descuentos de Camuzzi Gas Pampeana. Envían un enlace con el logo de la empresa y, al hacer clic, logran acceder a la información personal del usuario y a sus cuentas bancarias.

En uno de los casos más recientes, un vecino de la localidad perdió más de siete millones de pesos. La víctima accedió a un enlace fraudulento y los estafadores utilizaron un reconocimiento facial capturado durante una videollamada para acceder a sus cuentas del Banco de la Nación Argentina y Mercado Pago. En dos transferencias, le sustrajeron cinco millones de pesos y posteriormente le hicieron otras dos transferencias por casi un millón de pesos cada una. El damnificado confirmó que el sistema del Banco de La Pampa frustró varios intentos de transferencias de mayores montos en otra cuenta.

Además de esta modalidad, las autoridades reiteran la alerta sobre las estafas tradicionales que se registran en la plataforma Marketplace de Facebook, donde se concretan transacciones inexistentes de compra y venta.

Ante la situación, las autoridades locales instan a los vecinos a no proporcionar datos personales por teléfono y a cortar cualquier videollamada de origen desconocido, ya que los delincuentes pueden utilizar el escaneo facial para acceder a las cuentas bancarias y cometer estafas.

eldiariodelapampa.