El gobernador Sergio Ziliotto resaltó la unión de los 24 mandatarios provinciales para reclamar a Nación las retenciones de fondos, con dos proyectos de ley para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) e impuesto a los combustibles. “Nos unió la necesidad. La necesidad de dar respuesta, en el territorio, de las urgencias de la gente”, dijo.

El mandatario fue, junto al entrerriano Rogelio Frigerio, quien ideó y redactó esos dos iniciativas que fueron aprobados por el Senado nacional y ahora esperan su tratamiento en Diputados. Esta noche fue entrevistado en Minuto 1, el programa conducido por Gustavo Silvestre, en C5N. “Creo que los gobernadores tenemos algo muy claro. Realmente llegó el momento en que nos unió la necesidad. La necesidad de seguir dando respuestas en el territorio a las demandas de la gente. No sólo las que tenemos por competencias provinciales, sino también aquellas que tuvimos que hacernos cargo de las que abandonó el Gobierno nacional”, expresó.

– Nación convoca al Pacto de Mayo, pero cuando ustedes proponen una mesa de diálogo, no lo aceptan…

– La tranquilidad que tuvimos los gobernadores es que le ofrecimos ser parte. Qué mejor un Gobierno nacional acordando con las 24 jurisdicciones para la mirada de los mercados -cuestión que no comparto-. Nos propusieron números irrisorios, se olvidan que está el Presupuesto 2023 sin actualización. La respuesta de los gobernadores fue firmar un documento. Quiero ser optimista y entender a mis pares, respeto las diferencias ideológicas e intereses electorales, pero el habernos juntado fue un gran sinceramiento y lo que firmamos es el primer paso. Luego sigue la sanción en Diputados. Somos 24 de distintas procedencias y que viven distintas situaciones; será un diálogo permanente de seguir construyendo. No hay un país que pueda desarrollarse si no se desarrollan las provincias.

“No se puede gobernar un país con las provincias enfrente. Hay que fomentar el trabajo articulado; no hay otra alternativa”, sostuvo Ziliotto.

“Si nosotros queremos generar un desarrollo armónico, con igualdad de oportunidades en todo el territorio, tiene que haber un trabajo conjunto. Y los gobernadores, a pesar del destrato, lo primero que hicimos cuando elaboramos una propuesta, fuimos a plantearle cuál era lo que nosotros necesitábamos para que nos acompañaran. También se ha hablado mucho de lo que nosotros los gobernadores estamos pidiendo. Es una parte muy pequeña de lo que hemos perdido…”, dijo.

En otro tramo de la entrevista, dijo que en numerosas localidades de La Pampa el desarrollo no se puede dar sin el Estado porque el privado no va a invertir donde no hay ganancias. En ese marco, sostuvo que en la provincia se da una “complementación” entre el Estado y los privados para encarar, por ejemplo, obras y servicios.

“En la provincia de La Pampa, somos fanáticos del Estado. No hay escala económica para que el mercado brinde todas las prestaciones que necesita una persona, desde el punto de vista económico y social o de prestación de servicios. Entonces, es ahí donde tiene que estar el Estado. Tiene que haber una complementación”, expresó. “Por supuesto, debe haber un Estado eficiente”, resaltó.

-Usted hablaba recién de aquello que el Estado tiene que proveer para que el privado se pueda desarrollar. Hoy uno de los principales problemas que estamos viendo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina son las rutas. ¿Qué pasa en La Pampa con eso?

-Lo dijimos el otro día en un informe oficial, con datos de la propia Vialidad Nacional: el 60% de las rutas nacionales están en estado crítico. Por ahí a nosotros se nos indica como que estamos enfrente y queremos romper todo… Pero desde el mes de enero estamos pidiéndole al Gobierno nacional que nos transfiera 600 kilómetros de rutas nacionales porque estamos en condición de hacernos cargo y porque nos preocupa la seguridad vial. Pero también uno de los problemas que tiene la Argentina es la logística: necesitamos rutas transitables para darle salida, en serio, a la producción. Ante eso, hemos tenido silencio nada más. Por supuesto, como lo marca la Constitución, cada transferencia de servicios, de responsabilidades, de competencias, es con recursos. Lo marca la Constitución.

En otro tramo, Ziliotto se refirió a las demandas del Gobierno pampeano a Nación por el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional y la deudas de las cajas previsionales. “Nosotros tenemos demanda ante el Gobierno Nacional por los ATN no distribuidos y por la deuda previsional. Somos 13 provincias que estamos en cierta manera en una situación crítica financiera muy fuerte; a otras provincias les impacta mucho más que a La Pampa, porque nosotros seguimos sosteniendo y seguimos disfrutando de nuestro orden financiero y tenemos equilibrio fiscal desde que somos provincia. O sea, en cierta manera vivimos con lo nuestro, pues eso es lo que nos permite a nosotros ser soberanos desde el punto de vista político y decir esto no y esto sí”, dijo.

– ¿Y el peronismo cree que tiene algo para quizás tomar del ejemplo de La Pampa en cuanto al equilibrio fiscal?

– Lo primero que tenemos que hacer del peronismo es entender y aceptar los errores cometidos y no volver a cometerlos. En el peronismo también debemos determinar que el enemigo no está dentro de nuestras filas y que no puede aparecer nadie con el peronómetro en el bolsillo. Tenemos que sumar de a uno y en ese sentido tenemos que ofrecer una alternativa superadora, porque a pesar de que a partir de un desarrollo electoral parecía que esta iba a ser la panacea que iba a desarrollar definitivamente la Argentina con los argentinos adentro, vemos que eso no ha pasado. Y tarde o temprano la gente va a volver a entender que solo el peronismo es la trinchera que le permite recuperar recursos y derechos nuevamente. Y en eso tenemos que predicar, nosotros lo predicamos desde el territorio: en el peronismo no sobra nadie y cada uno tiene su lugar de trabajo diario. Nosotros desde el territorio tenemos que sostener las administraciones que generan derechos y los sostienen todos los días.

-Cuando dice sumar de a uno y hay que tener en cuenta que no está el enemigo dentro del peronismo, ¿en quién piensa o en quién piensa?

– En todos aquellos que conviven con un modelo de desarrollo a partir de la producción del trabajo. En todo el campo popular,.. Creo que no tenemos que volver a cometer los errores en los cuales primero seleccionamos nombres y apellidos y después vemos el programa. Al menos un programa. Después vemos quiénes, primero, están en condiciones y se sienten contenidos por ese programa. La Argentina sale únicamente adelante si hay grandes acuerdos y grandes coincidencias. Dejar de mirarnos con fanatismo, despejarnos del mote que le ha puesto el enemigo al que está enfrente, los lastres que muchísimas veces marcan las redes sociales, y entender que tiene que haber un gran acuerdo y ver si vamos a hacer un acuerdo en el cual haya una reformulación de las competencias de las tres órdenes principales de la institucionalidad argentina, Nación, Provincia y municipios.

-El Gobierno nacional plantea una reforma fiscal.

-Bienvenido, discutamos. Hay que discutir absolutamente todo. Una reforma fiscal y también una reforma tributaria. Y vamos, en cierta manera, a distribuir competencias. Si el Gobierno nacional dice que no le corresponde hacer obra pública, las provincias lo podemos hacer, pero necesitamos los recursos. Entonces, si vamos a discutir una nueva ley de coparticipación, como dicen, vamos a discutir la coparticipación primaria. Nosotros, las provincias, queremos volver al 1 de enero del ‘88, cuando la ley de coparticipación estableció el 58 para las provincias, el 42 para la Nación. Hoy está invertida esa proporción. Y las provincias hemos asumido cada vez más responsabilidades. Y las estamos dando hoy, dando respuesta, porque el sector privado se ha retirado. Hoy la salud depende exclusivamente de las prestaciones que dé el Estado, la educación también y la seguridad es mayoritariamente de las provincias. Ahí no está el mercado.

-¿Cómo está viendo la situación del sector agropecuario? ¿Cree que pueda haber una tensión que escale ahí por la situación del sector?

–En el campo, a pesar de todas las expectativas que tuvieron y a pesar de todo lo que jugaron con este gobierno, hay una clara decepción (NdeR: entre otros puntos, porque no bajaron las retenciones a las exportaciones). Justamente en las bases, no sé si tanto en la dirigencia… El campo es el motor de la Argentina. Y hay que darle todas las herramientas para que produzca en un marco de un camino hacia un desarrollo. Tiene que haber un crecimiento con inclusión, con trabajo, para que haya desarrollo. Y ahí es donde el Estado tiene que darle al privado todas las herramientas para que produzca. En este país no sé cuándo vamos a empezar a entender que el único desarrollo posible y sostenible es a partir de la producción y el trabajo. Hoy, ¿cuál es la noticia? Lo del 3,3% mensual que pagó el Banco Central para endeudarse. ¿Quién va a producir con eso? Además, es un gobierno que no tiene la palabra producción. En su vocabulario no existe.

– ¿Pero lo del campo es ideológico, entonces? Porque si esto se hubiese transitado con un gobierno de su signo político, por ejemplo, uno imaginaría quizás otro tipo de reacciones, ¿no?

– Yo hablo permanentemente con todos los sectores. Tengo muy buena relación con las entidades del campo en la provincia de La Pampa y siempre, medio chicana, medio en serio, les digo que “siempre ustedes, cuando mejor estuvieron, fue con los gobiernos peronistas”. A las pruebas me remito. Y porque, aparte, hoy vemos que el campo vuelve, como corresponde, a pedir por lo suyo. Es lógico, defiende su sector. Hoy los precios y aumentos de los insumos en dólares les da una rentabilidad más chica…

