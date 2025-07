En el año más prolífico de su carrera, luego de brillar en el escenario mayor del flocklore argentino, Laura Gómez Weizz, presenta «Soy La Pampa y no me achico» en el mágico Teatro Español de Santa Rosa, este sábado 26 de julio a las 20.30, con muchos artistas invitados.

La artista pampeana que se lució ante una multitud en el escenario mayor de Cosquín 2025, y se convirtió en una de las voces más representativas de la música pampeana, presenta este espectáculo que se gestó durante varios meses, lanzando su nuevo repertorio, con toda su banda y varios artistas invitados.

La artista remarcó que «este show es un nuevo desafío, donde interpretaré temas que nunca hice del cancionero popular argentino en una propuesta más intimista donde artistas invitados van a sumar su talento en el Teatro santarroseño, que es un escenario que amo».

La artista que esta semana volvió a la cuna del folclore nacional para presentarse en distintos escenarios del circuito peñero de invierno, llega al Español con todas las ganas de seguir compartiendo junto al público pampeano, algunos temas que ya se convirtieron en clásicos de sus presentaciones, y muchas nuevas canciones que interpretará desde ahora, con toda la fuerza que Laura nos tiene acostumbrados.

“Soy La Pampa y no me achico” le traerá a la gente algo de Cosquín y nuevas canciones en la voz de la artista que es ovacionada en sus presentaciones. Las entradas para el espectáculo se adquieren on line por la ticketera del Teatro Español.

