El juez Daniel Alfredo Sáez Zamora condenó a 6 años de cárcel a un hombre que cometió tres asaltos, con un revólver, en el puente de la avenida circunvalación Santiago Marzo y Luther King, de Santa Rosa. Los asaltos fueron cometidos los días 3 y 4 de enero.

En el primer evento, ocurrido aproximadamente entre las 21.30 y 22 horas del 3 de enero de 2025, Mauricio Gerardo S. se llevó un teléfono celular, una billetera conteniendo dinero en efectivo y una tarjeta de Mercado Pago, un anillo de plata y un reloj. “Para la consumación del ilícito, el imputado exhibió y apuntó a las víctimas con un arma de fuego tipo pistola 9mm, profiriendo la frase intimidatoria ‘dame el celular, el reloj, la billetera y los anillos’, y ante la resistencia de (…), apoyó el arma en su rodilla, mostrando el cargador y municiones, manifestando “no jodas que es de verdad’”, se lee en el fallo al que accedió Diario Textual.

El segundo hecho tuvo lugar alrededor de las 2 horas del 4 de enero de 2025, en el mismo puente peatonal. Sustrajo a un hombre un teléfono celular y auriculares. “Si me das la plata no te voy a robar, no llames al patrullero, tengo plomo”, le dijo, mostrando su arma.