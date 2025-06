Beto Desuque: – Buenas, buenas, buenas, bueeeenaaasss… ¿qué tal, qué tal, qué taaaal? ¡Salú a la barra!

Mesero: – Hola, Betito querido y del alma, ¿qué decís vos?

Beto Desuque: – Acá estamos, libre, suelto y sano, que no es poca cosa… Je.

Mesero: – Y no, con los tiempos que corren…

Beto Desuque: – No me acusa el triunvirato cortesano y como vivo en La Pampa tampoco me reprime la cana por marchar por mejores jubilaciones…

Mesero: – Medio como que nos estamos conformando con poco, ¿no te parece?

Beto Desuque: – Ponele que no es verdad que me conformo con eso.

Mesero: – Así me gusta, ¿qué más esperás que pase, por ejemplo?

Beto Desuque: – Espero que Boquita gane el Mundial de Clubes.

Mesero: – Ah, buá. Creí que me ibas a decir algo realmente importante.

Beto Desuque: – Era un chistecito para matar esta mala onda generalizada. Y además, sabemos bien que esperar que Boca gane el Mundial es como esperar que a Cristina la declaren inocente en un país donde mandan Magnetto, Milei y Macri, ¿no?

Mesero: – ¡Pero qué movida se armó!

Beto Desuque: – Uy, sí. Ahora que está condenada, hay que bajarla del balcón, que deje de saludar y que la gente se vaya a su casa y deje de apoyarla.

Mesero: – El miércoles dicen que va a ser grande la movilización.

Beto Desuque: – ¡Y qué te parece! Además del amor que le tiene un montón de gente, del mismo modo que otro montón la odia, lo de la causa judicial es muuuuuy trucho.

Mesero: – ¿Y acá en La Pampa vos qué olés?

Beto Desuque: – En La Pampa es medio que el tradicional cantito «si la tocan a Cristina, ¡qué quilombo se va a armar!», necesita de un par de correcciones.

Mesero: – ¿En qué sentido?

Beto Desuque: – En vez de los signos de admiración, me parece que hacen falta signos de pregunta. Sería: si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Porque es una duda, realmente…

Mesero: – Vos decís que acá prima la duda.

Beto Desuque: – La duda compañera, más que nada. No hay ninguna novedad en que el sector que era globoludo y se va volviendo libertario salga a festejar como si fuera un campeonato… ¿o te sorprenden?

Mesero: – Y no, Beto. Además ya no me sorprende nada.

Beto Desuque: – Ponele, sí, encima eso. Pero estaba cantada la felicidad de Cato Ardohain, Maquieyra, Viki Huala, ni te digo de este otro de Luciano Ortiz… imagínate qué importancia histórica puede tener lo que diga ese grupete…

Mesero: – Bueno, no seas malo, Beto…

Beto Desuque: – Nah, malo no soy. Y además aclaremos: una cosa es expresarse y otra hacer lo que hizo este tipo Ortiz, un desubicado. No por la burla contra los «kukas», que a casi nadie le debe importar… pero sí hacer joditas con el suicidio, ¡por favor! El reponsable del PAMI riéndose de eso…

Mesero: – Igual, vos me decías que la duda es compañera…

Beto Desuque: – Ponele que cuando se trata de Cristina, el compañeraje pampeano siempre tiene una duda metódica, ¿no? Salvo Luchy Alonso, que se sabe que va a poner todo por La Jefa, lo demás hay que verlo andar para saber si renguea, como decía Perón…

Mesero: – Pero El Ruso Ziliotto la defendió a capa y espada.

Beto Desuque: – Sí, sí. Alta semana tuvo. De esa defensa a sentarse en la mesa libertaria para representar a las provincias. Manso stress deben ser esas horas…

Mesero: – Al final, ¿de qué dudas hablás?

Beto Desuque: – Digo, qué se yo… Cristina mueve pasiones y cualquiera sabe que si la banca o la desprecia tendrá alguna reacción a favor o en contra. Copete la respaldó en las redes, pero después se notó que no estuvo en el acto. Ni él ni nadie de su palo.

Mesero: – Bueno, pero hubo gente que fue más silenciosa todavía…

Beto Desuque: – Pffff… ni me digas. El ultravernismo se mandó a barajas. Más que nunca: silenzio stampa.

Mesero: – Je. En boca cerrada no entras moscas.

Beto Desuque: – Una versión pampeana de «El Silencio de los Inocentes». Ni un gesto de solidaridad con Cristina, pero tampoco ninguna explicación del buen fallo de la Corte, ponele, si es que piensan eso.

Mesero: – Igual El Barba siempre es silencioso, Betito…

Beto Desuque: – Sí. Y no se sabe si usa el látigo, la zanahoria, el bozal o qué para que los que están en su tribu también hagan «mutis por el foro».

Mesero: – Ah, ¡qué tecnicismo! Mejor decir que «el silencio es salud».

Beto Desuque: – Ponele. Se viven tiempos raros de la política. Antiguamente, hacer política era, esencialmente, fijar posición y proponer candidatos, o candidatas. Hoy veo que los espacios se jactan de no hacer ni una cosa ni la otra…

Mesero: – Una especie de estar al medio de todo para no quedar mal con nadie.

Beto Desuque: – Ponele que algo así. Menem hubiera recordado esa parte de la Biblia que dice que a esos tibios los vomita Dios.

(El popularísimo vecino santarroseño, en la mañana de ayer, palpitando el Mundial de Clubes, imaginando la movilización del miércoles y repasando las conductas pampeanas frente a la proscripción de CFK).

