Tartagal está sacudida por un caso que expone las fallas más crudas del sistema judicial. Benicio Cuellar, un profesor bilingüe de Zanja Honda, pasó un año y medio preso por una denuncia de abuso sexual que resultó ser completamente falsa.

El caso se remonta a fines de 2023, cuando una joven lo denunció por abuso. En febrero de 2024, Cuellar fue detenido y llevado a juicio, pero el informe psicológico clave que demostraba que la acusación era inventada no se presentó hasta más de un año después. Según declaró su hija, Eliana, el estudio se realizó en marzo de 2024, pero recién fue considerado por la justicia en mayo de 2025.

La indignación de la familia Cuellar es total. «Era todo mentira, mi papá tendría que haber salido el año pasado y no 15 meses después. Él tiene problemas de salud, está enfermo», dijo Eliana a Mosconi TV Color, describiendo el proceso como una «película de terror».

Tras ser liberado, Benicio Cuellar inició una denuncia penal contra la psicóloga del Distrito Judicial Tartagal, Silvia Susana Fuenzalida, por no haber presentado en tiempo y forma el informe que podría haber evitado su encarcelamiento.

Eliana no espera disculpas de la denunciante ni de su entorno. «¿Qué hago yo con unas disculpas? No me interesa. Solo quiero estar con mi papá. No se lo deseo a nadie», expresó.

Ahora, mientras intenta rehacer su vida, la familia Cuellar enfrenta el desafío de reconstruir lo que quedó destruido. «Tenemos que volver a empezar de cero», concluyó Eliana, con la voz quebrada por la impotencia y el dolor.