Intendentes de Juntos por el Cambio de La Pampa se reunieron el pasado jueves después de varios meses sin encuentros, con la principal preocupación puesta en el impacto del achique de la coparticipación y la inminente llegada del aguinaldo.

Martín Mujica, anfitrión del encuentro, manifestó la inquietud generalizada ante la proyección de baja en los fondos provinciales. «Hacía unos meses que no nos juntábamos y se viene el aguinaldo, hay una preocupación importante por el achique de la coparticipación», explicó Mujica.

La situación, que ha sido monitoreada durante los últimos meses, se agrava con la proximidad del pago del medio aguinaldo. Y alertó que «ningún municipio llega a pagar los aguinaldos»

Varias gestiones comunales ya están experimentando dificultades para cumplir con el pago de los sueldos, lo que los obliga a recurrir a ahorros o a recortar gastos de otras áreas para poder cumplir con sus obligaciones. El intendente de Macachín, por ejemplo, compartió su experiencia: «Nosotros en abril ya quedamos abajo del pago de sueldos con lo que nos entra por coparticipación». La situación se torna aún más crítica con el aguinaldo, un desembolso adicional que exige una mayor disponibilidad de fondos.

La preocupación no se limita al presente y los jefes comunales expresaron su inquietud por la proyección anual. «Lo que más nos preocupa es la proyección que hacemos del año y si bien es lógico que pueda tener un alto o bajo de la recaudación, no tanto como con estas modificaciones, más a mitad de año que te sacan del eje porque no es lo que uno tiene proyectado», señaló Mujica en declaraciones a Radio Kermés. La caída del 11.6% en la coparticipación durante el último mes, sumada a la disminución general de la recaudación municipal, representa una merma de «muchos millones de pesos» respecto a los ingresos presupuestados.

De la reunión participaron los jefes comunales de General San Martín; Alpachiri, Victorica; Eduardo Castex, Miguel Cané, Macachín, Ingeniero Luiggi, Quehué, Parera; Ataliva Roca, Colonia Sta. Teresa, Alta Italia, Genera Acha, Doblas, Abramo; La Adela; Intendente Alvear; Quemú Quemú y 25 de Mayo.

Mujica contó que, «si bien algunos municipios cuentan con mayores herramientas para afrontar la crisis, como la posibilidad de reasignar fondos, otros, como La Adela y Quehué, se encuentran en una situación muy complicada».

«Todos los municipios estamos más o menos en la misma, algunos tenemos las guías que te permiten sacar de un lado y poner en otro, pero hay comunas como La Adela, Quehué, que están muy complicados. La situación es preocupante», afirmó Mujica.

Los intendentes destacaron el buen diálogo con Asuntos Municipales y la importancia de esta reunión para obtener precisiones y evitar reclamos aislados. En La Pampa, la diversidad de realidades entre los pueblos, algunos más alejados o con actividad industrial, hace que la caída de la actividad económica castigue de manera desigual, pero el impacto generalizado en las finanzas municipales es innegable.

La reunión concluyó con la manifestación unánime de preocupación, mientras los intendentes buscan cuantificar el déficit para el pago de aguinaldos y coordinar acciones ante la compleja situación económica que atraviesan las comunas.

