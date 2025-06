El titular del Partido Justicialista bonaerense cuestionó además la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y criticó al plan económico del Gobierno Nacional.

Durante una distendida entrevista en el canal de streaming Blender, el líder de La Cámpora relató la nueva rutina que tiene la ex presidente desde que comenzó a cumplir su condena a seis años de prisión en su domicilio. «Hoy me llamó tempranísimo, 8:15. Recién me levantaba y ya me estaba hablando sobre el conflicto de Medio Oriente y los precios del petróleo», comentó Máximo Kirchner entre risas y agregó: «Sé que es raro a primera hora de la mañana».

Cristina recibió en su casa el apoyo de Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos

«Después te manda artículos y te pregunta por lo que pasó. Ahora tiene más tiempo para leer», subrayó Kirchner sobre la situación de su madre y aseguró que la ex presidente «está siempre muy atenta a las noticias». Según el líder de la Cámpora, Cristina Kirchner comenzó a definir una rutina para transitar los seis años de prisión domiciliaria que cumplirá en su semipiso en Constitución a raíz de la causa Vialidad. El diputado reveló que la anterior vicepresidente estuvo ejercitándose e informándose. «Ya empezó con su rutina», destacó.

«Cristina es muy metódica. Lee mucho, está informada y es muy firme», subrayó el legislador nacional. «Esto no quiere decir que este tipo de situaciones no la impacten. Estaríamos hablando de un personaje de ficción, pero no lo es. Sabe transitar la adversidad», relató.

Cristina criticó el vallado de Bullrich desde su prisión domiciliaria

Al ser interpelado sobre las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei, Máximo Kirchner cuestionó los resultados obtenidos y sentenció: «Tienen 1,5% de inflación pero una caída del consumo enorme. Además, el Gobierno planchó el dólar a base de endeudamiento. Es un ciclo de endeudamiento que va a aumentar y va a terminar con la Argentina empapelada».

En otro tramo de la entrevista, el legislador nacional habló sobre la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que se enfrentó a la ex mandataria en una interna por la conducción en la Provincia de Buenos Aires. Máximo respaldó la postura camporista de la interna y aseguró que el desdoblamiento de las elecciones provinciales fue un error, pero adelantó que el peronismo intentará «unirse para reforzar su presencia en la Legislatura bonaerense y el Congreso nacional».