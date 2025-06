Durante años lo vivió en silencio, hasta que entendió que su don no era solo suyo. Hoy llena teatros en Argentina y Uruguay, y comparte mensajes que, según dice, alivian el alma.

“Me llamo Noelia Pace y amo ser médium. Es lo que vengo a hacer en esta vida. La conexión con el más allá es algo que el ser humano trae consigo”, dice con la certeza de quien transitó un camino difícil de describir.

Lejos de los estereotipos y del imaginario popular, no carga con bolas de cristal, ni mazos de cartas ni un libro con hechizos. Simplemente, y no es poco, puede comunicarse con las almas y ser un puente entre lo visible y lo invisible. Entre lo que fuimos y lo que aún somos, incluso después de partir. Un canal por el cual comunicarnos una vez más.

Leé también: Médiums: cómo son las sesiones donde las personas se conectan con las almas de sus seres queridos

Hoy, con más de tres décadas de experiencia, Noelia recorre teatros de Argentina, Uruguay, México y Estados Unidos. No es actriz pero “revienta” la taquilla en su rol de speaker. Sola sobre un escenario hace reír y llorar, y su público le responde con fervor: llenado la sala de cada una de sus presentaciones.

Más o menos crédulos, muchos se acercan por curiosidad y otros, asisten para buscar respuestas sobre sus familiares o amigos que ya no están en este plano, y reciben un mensaje claro y poderoso: la muerte no es un final, sino un cambio de estado. Y el amor no muere jamás.

El origen

En la actualidad tiene 45 años, un marido que la acompaña desde hace casi dos décadas y dos hijos adolescentes. Si bien su base está en Mar del Plata, Noelia pasa más tiempo viajando que en su casa: da charlas, asesorías y en menor medida, atiende consultas uno a uno, algo que mermó con el paso del tiempo.

El primer registro de contacto paranormal la lleva a los seis años. “Fue una manifestación, una presencia. Estaba en mi pieza y de repente vi a un señor que me hablaba, que me contaba lo que le pasaba. Me dejaba ver cosas como si fueran imágenes en un televisor”, relata en una charla con TN.

La primera en conocer la noticia fue su mamá. “Creo que ahí se infartó, pobre mujer”, recuerda entre risas. Sin embargo, su reacción posterior fue determinando, porque la animó a seguir: “Me escuchó y me creyó. Con el tiempo me contó que ese ser estaba muerto. Era el hermano de mi abuela materna. Había muerto antes de que yo naciera”.

La revelación de ese primer encuentro generó curiosidad, dudas y miedo, sin embargo, quiso saber más, aunque en su casa no todos estaban de acuerdo. “Papá casi que no permitía que se hablara del tema. Y la abuela era algo extraño… era como: ‘Te creo, pero de esto no vamos a hablar’. Salvo cuando quería saber algo”, recuerda de aquellos años.

Desde entonces, su vida estuvo marcada por esas presencias: “No me daba miedo. La oscuridad generaba más conexión. Empezaron a llegar seres que no tenían vínculo conmigo. Y fuimos con mamá a escondidas a mesas de espiritismo, a curanderas, a gente que veía. Queríamos saber qué pasaba”.

Noelia Pace llena teatros en todo el país. (Foto: IG @noeliapacelamediumoficial)

El camino de Noelia nunca fue del todo fácil y durante la adolescencia vivió lo más duro. “Fue el momento donde tuve que aprender a dominar esto, a ponerle límites. Porque yo soy el medio, el canal. Todo pasa por mí: cómo murieron, lo que sintieron, sus emociones, sus dolores. Yo lo escucho, lo siento, lo veo, incluso lo incorporo. Es una gran carga energética”, asegura. Aprendió, entonces, a ordenar, a limitar las sesiones, a protegerse.

Leé también: Constelaciones familiares: qué son y cómo funciona la práctica que propone sanar traumas heredados

La conexión más fuerte llegó a los 16 años, cuando conoció a Valentina, una vidente ucraniana. “Fue como encontrar a mi madre espiritual. Ella me acompañó, me sostuvo, me explicó que iba a llegar un momento en que esto no lo iba a poder sostener a puertas cerradas, que iba a tener que abrirme y mostrárselo a otros”, explica. Junto a ella también llegó una etapa de comprensión y el reconocimiento de su padre: “Fue difícil. Él no entendía cómo yo podía saber lo que le iba a pasar. Pero con mucha ayuda de Valentina, lo comprendió”. Desde ahí todo fluyó mejor.

Cómo son sus encuentros con los muertos

Una de las preguntas más frecuentes que le hacen es cómo se presentan las almas. Y su respuesta es bien clara: “Se pueden ver como nosotros, como una luz, una sombra. Se escuchan, se sienten, se huelen. A veces me hacen saber cómo murieron, lo que sintieron. En mi caso, yo veo, escucho, siento y los incorporo. Entonces muchas veces su gestualidad, lo que sintieron en el cuerpo al morir, todo pasa por mí”, explica.

Con humor, aclara: “No salgo como una loca a buscar gente, quédense tranquilos”. Pero agrega enseguida: “Cuando el alma necesita hablar, no la para nadie. A veces interrumpo lo que estoy haciendo y digo: ‘Disculpame, necesito dar este mensaje’. Y sí, a veces genera asombro, sentimientos encontrados. Pero lo hago igual, porque siempre hay alguien que lo necesita”.

Las situaciones la sorprenden incluso en lo cotidiano. “Hoy mismo, en Capital, una chica me paró en la calle y me dijo: ‘Es imposible que te vea hoy’. Y yo le contesto: ‘Me ves hoy porque él está hoy’. Era su abuelo. Se cumplían tres años de su muerte. Ellos saben cuándo tienen que aparecer. No hay casualidades”.

Leé también: Constelaciones familiares: una experiencia para reflexionar sobre el árbol genealógico y sanar heridas pasadas

Durante estas casi cuatro décadas, dice haber visto de todo, pero un caso que le cambió la vida. Por ese entonces atendía en un consultorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se presentó una señora con un acompañante. Apenas empezó la sesión, Noelia le dijo: “Yo siento que su hijo me habla”.

“Le empiezo a contar cómo lo mataron, dónde estaban las heridas, cómo lo arrastraron. Cuando terminó, me miró y me mostró la pericia. Me dijo: ‘Es como si lo hubieses leído’. Ahí entendí que no podía ocultar más lo que veía”, asegura.

Algo similar cuenta que pasó en Uruguay, cuando se cruzó con una madre que buscabas respuestas sobre la muerte de su hijo. “En Montevideo, en el teatro, un chico se presenta y dice que murió electrocutado. Lo cuento en voz alta y una mujer levanta la mano: ‘Es mi hijo’”. Noelia se acercó a ella y le respondió: “Él le dice: ‘La hora es 10:49’. La mujer llora y cuenta el motivo: ‘Eso anotó él en una planilla, como hora de ingreso al trabajo. Querían cambiar la hora de defunción pero ahora veo que es ésa’. Las almas no necesitan vueltas. Informan. Yo solo transmito.”

Sus visitantes más célebres

Dentro de su abanico de conexiones, destaca a dos visitantes célebres. “Conecté con René Favaloro. Fue una tarde en el consultorio mientras esperaba a una persona que ya estaba llegando tarde y yo creí que no vendría. Me dijo: ‘Esperalo, porque necesita’. Minutos después llegó quien tenía el turno, era un médico cardiólogo, un amigo de él, y entendí todo”, asegura.

Con Astor Piazzolla fue en un café de Mar del Plata, mientras atendía a una señora: “De repente, se presenta un señor muy gracioso, en ropa interior y con muchas partituras. Ella me dice: ‘¿Vos no te das cuenta con quién estás conectando?’ Era él. Y empezó a agradecerle a la mamá de la mujer, a cerrar cosas. Y sentí la melodía de ‘Adiós Nonino’. Fue mágico”.

Un escenario, muchas almas

“En pandemia, tomando mate en la cama con mi marido, le dije: ‘Voy a romper la estructura del espiritismo común y mostrar que se puede comunicar en cualquier momento’. Me miró raro. El 20 de marzo de 2021 comencé en el Teatro Victoria de Mar del Plata. Arranqué con 50 personas. Después llenaba salas. Me echaban por pasarme del horario”, cuenta sobre los inicios sobre las tablas.

Lo que Noelia hace sobre el escenario no es un show. En sus presentaciones, tal como ella explica, se abre un canal de comunicación con el más allá. Los mensajes llegan. Las presencias se manifiestan. Y el silencio se llena de lágrimas, sonrisas, nombres y abrazos que, aunque invisibles, se vuelven palpables.

Cada encuentro es diferente. A veces habla alguien que partió hace años. A veces se enciende una imagen, una palabra, una canción. Y siempre, hay una historia que encuentra cierre. Una herida que comienza a sanar.

Además de sus presentaciones en vivo -esta noche y el martes se presentará en el Teatro Astral-, Noelia es autora de tres libros: Transmutar, Sanando y El tarot en tu ser, donde comparte herramientas de crecimiento interior y conexión espiritual. También ofrece talleres, cursos y contenidos que ayudan a despertar la intuición, la sensibilidad y la escucha profunda.

“¿Por qué me eligen a mí las almas? Lo que explico en el teatro es que todos somos energía. Todos canalizamos. Pero el ser humano se limita por miedo, por el qué dirán. Yo creo que el alma busca con quien vibra igual. Como cuando elegís un médico, sentís que conectás”, explica.

¿Qué hacer entonces si algo así nos sucede? La médium ofrece un consejo directo: “Si te pasa de ver en sueños, recibir mensajes, sentir algo, recordá que no sos el dueño del mensaje. Solo sos el mensajero. Escribilo si no podés decirlo, porque si no lo liberás, te recarga. Meditá, despojate del ego, entregá el mensaje con amor. No sabés el bien que podés hacerle a un alma en duelo”. Si la presencia se siente en el hogar, aconseja meditar y realizar una limpieza energética, pero también “permitirse las señales”.

“El ser humano le teme a lo que desconoce -agrega- pero también le intriga. El ego lo pone en preservación: ‘Esto no lo entiendo, pero quiero saber más’. Y la muerte es eso: el gran misterio que todos queremos entender, aunque nos dé miedo mirar”.