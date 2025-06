La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó ante el Tribunal Oral Federal N°2 cumplir su condena en prisión domiciliaria, luego de que la Corte Suprema dejara firme el fallo que la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la denominada causa Vialidad.

En un comunicado difundido este viernes, la exmandataria argumentó que su pedido no responde a un “privilegio”, sino a razones vinculadas a su seguridad personal y a obligaciones institucionales derivadas de su rol como exjefa de Estado.

Fernández de Kirchner afirmó que, por normativa vigente, le corresponde custodia de por vida, la cual considera incompatible con un eventual ingreso al sistema penitenciario. Además, señaló que pesa sobre su persona un antecedente de riesgo concreto: el intento de asesinato ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando un hombre intentó dispararle en la puerta de su domicilio en Recoleta, hecho que fue calificado como intento de magnicidio y cuyos autores materiales están siendo juzgados.

En el texto, la exvicepresidenta criticó con dureza a la Corte Suprema, a la que calificó como un “Triunvirato títere”, y denunció que el fallo responde a una “orden de proscripción del poder económico” para impedir su participación en la vida política. También cuestionó la falta de avances en la investigación sobre los presuntos autores intelectuales del intento de atentado en su contra.

“El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”, recordó.

“No se trata de un privilegio”, agregó. “Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”, dijo.

“A estas razones de carácter institucional se le suma una verdaderamente más grave y definitoria para la resolución del Tribunal: el 1 de septiembre del 2022, cuando desempeñaba la Vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’, que culminó este martes con ‘el fallo que sí salió’”, escribió.

“El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”, dijo.

La expresidenta dijo que se presentará en los tribunales el próximo miércoles, cuando vence el plazo otorgado por la Justicia. “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, finalizó.