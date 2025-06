La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a enviar un mensaje grabado desde la prisión domiciliaria que cumple en su departamento ubicado en San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat. Esta vez, la ex presidenta le habló a la militancia que se juntó en Parque Lezama por el Día de la Bandera y volvió a criticar en muy duros términos a Patricia Bullrich y al rumbo económico del gobierno nacional. “No le pagan a las 10 provincias que no transfirieron la caja de jubilación. Les deben fangotes de guita monumentales”, dijo en referencia a los reclamos de La Pampa y otra decena de provincias. “No hablemos de financiamiento educativo, de obras paralizadas. Solamente en las obligaciones de los acuerdos fiscales”, agregó.

CFK dijo que la ministra de Seguridad es “una mujer nefasta, capaz de cualquier cosa” debido a las vallas que instaló la Policía Federal en su domicilio. “Su historial lo demuestra”, arremetió. “Integró todos los gobiernos que terminaron provocando grandes problemas al país y dolores a los argentinos. De la Rúa, Macri y ahora, como frutilla del postre, el de Milei. Mamita, que cv. Esto lo hizo sin orden judicial, con un claro y único objetivo de provocar conflicto y caos, cosa que hasta ahora no sucedió. Todas las manifestaciones de los últimos días, incluso la de Plaza de Mayo, se realizaron en paz y con orden y respecto por propiedad pública y privada. Está claro que el objetivo era y es caos y conflicto en la calle”.

Inicialmente, el acto estaba previsto para hoy a las 17, frente a la vivienda de Cristina Kirchner, situada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Sin embargo, fue la propia exmandataria quien esta mañana trasladó la convocatoria, luego de cuestionar el operativo de seguridad.

Luego, el mensaje de la ex vicepresidenta, siguió con críticas al gobierno de Javier Milei. “Se conocieron los nuevos índices de desocupación. En el conurbano bonaerense, en el corazón de la industria manufacturera argentina, se llegó al 9,7%, casi el 10 de la gente que viven ahí”, aseguró.

“En el gran Córdoba, que fue otro orgullo industrial, dio el 9,2%. Estamos en casi dos dígitos de desocupación en los principales centros industriales del país, retornando los peores recuerdos de nuestra Argentina. Pensar que estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado”, agregó Cristina sobre los niveles de desocupación en el país.

Además, aseguró que esto está acompañado de un problema salarial. “Se suman los salarios congelados, provocando la baja de consumo. Porque a la mayor parte de los trabajadores se les van los salarios en los servicios: luz, el gas, el transporte, seguros y cuotas de la escuela”, aseveró.

Además, aseguró que las cuentas públicas también tienen problemas y remarcó lo que generó el levantamiento del cepo en abril: “Las cuentas públicas, lejos de mejorar, cada vez necesitan más dólares que no tienen. Dólares que la economía argentina no tiene y consume con la voracidad de un drogadicto”.

“En esos 15 días de abril -por el levantamiento del cepo- se fueron más de dos mil millones de dólares, que formaron activos en el exterior. Durante mayo se llevaron de las reservas otros 1.770 millones de dólares. En total, en 45 días, se llevaron casi 4 mil millones de dólares. Para decirlo más clarito: un tercio del segundo préstamo del fondo monetario por 12 mil millones de dólares”, detalló Cristina, analizando los datos.

“Estamos en un país donde a los argentinos les resulta más rápido comprar fuera del país. La cuenta es sencilla, estamos al horno”, aseveró.

Luego, continuó con la situación de la economía del país, pero en cuanto a los pesos. “Con los pesos no nos va demasiado mejor. Cuando revisas el superávit fiscal, es muy trucho. Le deben plata a todas las provincias, que están con el agua llegándole a la nariz”, dijo en el mensaje de audio.

“No le pagan a las 10 provincias que no transfirieron la caja de jubilación. Les deben fangotes de guita monumentales. No hablemos de financiamiento educativo, de obras paralizadas. Solamente en las obligaciones de los acuerdos fiscales”, agregó.

“Desfinancian a la ciencia, la tecnología, la educación, la salud, las universidades, no arreglan las rutas. No construyen una sola obra pública, no hacen nada que sea responsabilidad de la gestión del estado”, puntualizó Cristina.

