La Brigada de Investigaciones UR-II de General Pico, a cargo del Comisario Martín GIMENEZ, tras un delicado trabajo investigativo y con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Río IV Provincia de Córdoba a cargo del Comisario Roque RIVERO, lograron detener a un masculino oriundo de la localidad de Santa Catalina de esa provincia. Todo tuvo comienzo cuando un vecino de la localidad Pampeana de Colonia Barón, publicó por el mes de Abril del corriente año en venta su vehículo Pick-Up Nissan por sus redes sociales; a poco de eso esta persona se mostró interesado en la compra del rodado y tras orquestar un encuentro, logró despojar al inocente vendedor de su camioneta, y realizar un boleto de compraveta pagando con algunos cheques. Pasados los días y llegada la instancia de hacer efectivos dichos valores, todos resultaron ser anulados por la entidad bancaria dado que presentaban varias anomalías que no pudieron ser descubiertas oportunamente por el denunciante. Designada la intervención a la Brigada de General Pico por parte del Dr. Matias JUAN, a cargo de la Temática Delitos Contra la Propiedad, e iniciadas las tareas correspondientes con la información proporcionada tanto por el denunciante, como por los distintos análisis y pistas surgidas en la investigación, se pudo determinar tanto la identidad del “estafador” como sus lugares de permanencia, dado que no su domicilio no era el aportado al momento de hacer la negociación. Además esta misma persona presentaba dos pedidos activos de detención solicitados desde el año 2024 por la justicia de la Provincia de San Luis. Solicitada colaboración a personal de Investigaciones de la ciudad de Río IV, tras constatar que el sospechoso trabajaba como taxista en ese medio, realizaron un allanamiento pudiendo dar con el masculino y colocarlo a disposición de la justicia pampeana.

enbocadetodoshd