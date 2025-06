Hernán Alonso, exministro de Producción de Chubut y expresidente de la Sociedad Rural de Esquel y de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, dijo que la flexibilización de la barrera sanitaria, que implica el ingreso de carne vacuna con hueso al sur del río Colorado, “no implica riesgos sanitarios” para el sur del país. Sus declaraciones se produjeron a sólo dos semanas de que se cumplan los tres meses de prórroga, discusión mediante entre provincias patagónicas y Nación (sin La Pampa), para habilitar el ingreso de asado con hueso al sur de la barrera sanitaria del Colorado.

La resolución 180/25 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que flexibiliza la histórica barrera sanitaria del río Colorado y de esa manera habilita el ingreso de carne con hueso al resto de las provincias patagónicas, encendió una fuerte polémica. Luego del rechazo a la medida por parte de los gobernadores de Chubut, Río Negro y Santa Cruz, así como de entidades agropecuarias, ambas disposiciones, publicadas en el Boletín Oficial el pasado 18 de marzo, fueron suspendidas por 90 días a través de la resolución 186/25. Durante ese plazo, se abrió una mesa de diálogo con autoridades provinciales y dirigentes ruralistas.

“Yo creo que esta medida no tiene un riesgo sanitario para la Patagonia; gran parte de los reclamos vienen más por una cuestión económica que sanitaria”, dijo Alonso al programa Chacra Agro Continental. “A diferencia de lo que muchos interpretaron, la medida no implica un levantamiento total de la barrera, sino una flexibilización. Es decir: lo que permitiría la resolución es el ingreso de carne con hueso madurada, no de animales en pie”, dijo, en consonancia con el planteo que está haciendo ahora el Senasa.

Rechazó los temores por un eventual reingreso del virus de la fiebre aftosa a una zona libre sin vacunación, como es al sur del río Colorado. “Argentina no tiene circulación viral desde hace muchos años. Senasa ha hecho estudios durante 17 años en distintas provincias sin detectar virus activo”, dijo.

Además, sostuvo que el país está avanzando hacia un nuevo estatus sanitario porque “está al borde de dejar de vacunar contra la aftosa, como ya lo hizo Brasil”, y añadió que el esfuerzo de los productores en estos años “ha sido enorme y hoy el riesgo de reingreso de la fiebre es prácticamente nulo”.

El médico veterinario admitió que la medida generó movimientos en el mercado ganadero. “Los precios del ternero bajaron, el circuito comercial se está reacomodando para un nuevo esquema”, dijo. “La apertura también puede representar una oportunidad”, agregó.

También relativizó los planteos de que la resolución podría afectar exportaciones a mercados exigentes como el europeo. “La carne bovina que exporta la Patagonia es mínima. El producto fuerte es el cordero, y esta resolución no afecta ese comercio”, aclaró.

El exministro de la producción de Chubut afirmó que la flexibilización de la barrera sanitaria patagónica “responde a un proceso de evolución de la situación epidemiológica” del país y la región. “Uruguay, Brasil y otros países limítrofes están dejando de vacunar, y en la Argentina los estudios epidemiológicos muestran resultados similares”, dijo.

diariotextual.