El gobernador Sergio Ziliotto dijo que hizo lo posible para lograr una lista de unidad en el Partido Justicialista, expresó que “espera” que la interna no afecte las elecciones legislativas de octubre donde el partido buscará recuperar una banca y manifestó que observa que hay una “sobreactuación” de ciertos dirigentes del peronismo. “Tenemos distintas visiones. Las respeto, no las comparto”, expresó sobre el jefe comunal.

En una fecha a designar -posiblemente dentro de los próximos dos meses-, se enfrentarán la lista Renovación Peronista Pampeana -impulsada por el intendente capitalino Luciano di Nápoli– y la lista Peronismo Pampeano -que tiene de candidato a presidente a Sergio Ziliotto y a otros cargos partidarios a dirigentes de peso como Carlos Verna, Alicia Mayoral, Fernanda Alonso y Ariel Rojas-.

“Desde el primer momento nosotros decidimos que era necesario, por carta orgánica, renovar las autoridades. Todos decidimos que íbamos a hacer el mayor esfuerzo para lograr la unidad. No se logró, y se irá a interna”, resumió Ziliotto. “O sea, creo que hay cuestiones que están muy por encima de todas esas cosas… Yo tengo día a día, hora a hora y minuto a minuto la responsabilidad de gobernar para todos los pampeanos. En ese sentido, si bien es cierto que encabezo una lista, todos los afiliados saben quién soy, me conocen, saben qué hago, y no necesito sobreactuar nada, ni tampoco puedo destinarle tiempo. Así que será natural, y en un proceso donde los afiliados decidirán”.

-¿Qué hay en juego en esta interna partidaria? -le consultaron.

-La verdad que yo no encuentro qué está en juego… Lo que está en juego es la suerte de la provincia de La Pampa y de sus habitantes, y eso es en octubre (NdeR: por las legislativas nacionales, en vez de la interna del PJ).

– ¿Provocan un efecto negativo de cara a octubre?

– Esperemos que no.

– ¿Usted piensa que sí?

-Esperemos que no. Tiene que primar la responsabilidad de los dirigentes.

Perspectivas

Ziliotto dijo que no comparte la “visión” del intendente capitalino sobre el PJ. “Tenemos distintas visiones. Las respeto, no las comparto”, expresó.

-¿Esta interna le afecta la relación con Di Nápoli?

-No, a mí nunca me van a ver criticar a un compañero por los medios. Yo, si tengo algo que decir, lo digo personalmente y en el partido. Somos todos iguales y tenemos los mismos derechos pero tenemos distintas visiones. Las respeto, no las comparto, pero así son las reglas del juego.

-¿Usted intentó evitar la interna?

-Sí. Ustedes saben bien que en la primera reunión (del Consejo Provincial del PJ), en la cual no estuvieron todos, se decidió que se podía hacer una elección o establecer una prórroga. La última oferta de unidad era elecciones, pero casi con una lista espejo a lo que hoy es el partido. Hoy la lista con los ofrecimientos que decidieron a todos los sectores para mantener el mismo sistema de distribución de cargos de lugares de cantidad y calidad, se respetaron en la última oferta que se hizo por la unidad. No se pudo. Vuelvo a decir: son cosas que no comparto, pero las respeto profundamente.

-Habló de sobreactuación. ¿Ve sobreactuación?

-Sí… A ver, somos personas… Es una cuestión de, digamos, de posicionamientos. Lo que no nos tiene que hacer perder de vista es que el principal desafío es en octubre (NdeR: por las elecciones legislativas nacionaes) y si la provincia de La Pampa va a ser parte de la necesidad de que se respete el federalismo y se respete los derechos de cada habitante de la provincia.

La madre de todas las batallas

Como publicó Diario Textual, la interna para la conducción del Partido Justicialista será provincial, pero la pelea se jugará en Santa Rosa. No solo por ser la capital: es el territorio donde gobierna el intendente Di Nápoli, su principal bastión ya que no tiene lista en ninguna otra localidad, pero además porque comparte espacio con todas las líneas. La diferencia que haga Di Nápoli en Santa Rosa determinará qué porcentaje sacará en el resultado final: solamente presentó tres listas para unidades básicas en la capital provincial de las 79 localidades.

El intendente se enfrentará a las siete líneas internas. Y para colmo en el territorio principal de Identidad Peronista y de Convergencia, mientras que la Plural tiene su desarrollo con parte de los funcionarios provinciales, el NEP su estructura sindical y también está presente Compromiso Peronista. Tal vez La Cámpora no haga pie ya que muchos de sus dirigentes siguieron a Di Nápoli y Alternativa Peronista.

Contará con la estructura municipal, pero tendrá enfrente los fierros de Casa de Gobierno, con la que comparte ciudad. Y además deberá enfrentarse con otra variable: el tiempo. Las elecciones, se estima, serán en 45 días y solo tendrá ese tiempo para capitalizar Santa Rosa o tratar de extenderse en el interior.

El resultado marcará en parte el futuro de Di Nápoli. Los votos santarroseños apuntalarán la lista para el Consejo Provincial, donde debe sacar 20% para ingresar representantes.

Su performance en la ciudad irá definiendo si tiene posibilidades para ser candidato a gobernador. Si le gana a las siete líneas unidas, deberemos prepararnos para la configuración de un nuevo peronismo pampeano. Si pierde, pero queda con un buen porcentaje (60 a 40 por ciento) todavía quedará en carrera.

Si pierde por mucho, no solo habrá dilapidado cualquier posibilidad para 2027 de un cargo ejecutivo, y de posicionar a su línea, sino que su gestión quedará golpeada en su gobernabilidad al no contar con apoyos dentro del mismo PJ.