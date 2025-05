La joven explicó que el diagnóstico que tiene es «retinopatía diabética, cataratas y glaucoma». Hace un año y medio perdió la visión. Lo expone en las redes. La cirugía (una vitrectomía) que debe afrontar y los gastos médicos requieren una suma de 9.00 dólares.

Explicó que no tiene certeza sobre el resultado o el éxito de la operación para recuperar la visión en forma total. «Esto es ensayo y error. Y a coraje», dijo Aldana. Afirmó que «el médico me dijo que cuanto antes (la operación) mejor».

«Y como dice el dicho hasta los mancos la siguen remando el que no arriesga no gana», lanzó en la redes.

«Previamente ya tengo hecha cirugía en ambos ojos y otros tratamientos. Actualmente mi retina se encuentra muy dañada y es muy complicado poder hacer una cirugía pero encontré después de tanto buscar al doctor Mario Sarabia qué me dijo que si yo me animo él se anima conmigo», confió.

Debe animarse a la vitrectomía y la cirugía de cataratas para ver si puedo lograr ese objetivo.

«Esta colecta que estoy haciendo de donaciones es a causa de que no cuento con obra social y particularmente esta consulta como lo dije anteriormente es de manera particular. Esta cirugía cuesta 9000 dólares. En el video anterior que tengo subido en mi página ya había compartido mi alias y mucha gente me estuvo ayudando», afirmó. El alias es: paolazaaldana.mp.

«Aún estoy muy lejos de juntar todo el dinero pero tengo fe y confío en que voy a llegar. No tengo certeza de que esta cirugía sí o sí haga que yo recupere la vista pero de todas maneras es algo a lo que me voy a arriesgar», dijo.

Pidió una oración en su nombre a quienes sean creyentes, no importa de qué religión. «Tengo fe en que los milagros ocurren y en que con fe se llega lejos», afirmó.

«No quiero dejar de agradecer a todos los que han colaborado hasta ahora y sobre todo los que siguen intentando darme una mano. No hay un monto específico al cual deban de aportar pero para mí hasta lo más insignificante ayuda que compartan mi video que comenten que lo hagan llegar a canales de streaming o de noticias o a cualquier cosa que se les ocurra para hacerme viral», afirmó Aldana.