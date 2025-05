Belén Lucca atraviesa días de angustia desde hace casi dos semanas, luego de que un policía asesinó a su perro de un disparo en la puerta de su vivienda, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Desde aquel momento, vive con el temor constante de que las agresiones aumenten.

Era la tardenoche del viernes 9 de mayo cuando se oyó un disparo. La sobrina de Belén, una niña de 7 años, corrió hacia la casa para avisarle que su perro yacía muerto en la vereda. Al salir, Belén se topó con un policía de la Ciudad de Buenos Aires que reside a solo tres casas de la suya. El hombre portaba un arma y observaba atónito lo sucedido.

“Estaba totalmente ido. Yo elevé el tono de voz, le pregunté qué había hecho y él no me respondía”, contó Lucca.

La tensión creció en cuestión de minutos, cuando apareció la hermana del hombre, quien hasta ese momento era solo un acusado. “Me rasguñó toda la cara, me dejó toda ensangrentada”, relató Belén. Los gritos, el ruido del disparo y la violencia del episodio hicieron que varios vecinos salieran a la calle para intervenir. Según la joven, muchos ya conocían al agresor: “Sabían sobre su pasado, sobre lo violento que es”.

Poco después, la policía bonaerense llegó para trasladarlo a la comisaría de Ingeniero Budge. Belén y su familia siguieron de cerca el patrullero, temiendo que lo liberaran a pocas cuadras, explicó.

En la comisaría se concentraron familiares de ambas partes. Belén reveló que un hermano del presunto atacante le pidió que retire la denuncia a cambio de dinero: “Me dijo si lo podíamos arreglar de otra manera”. Fue en ese momento cuando apareció un dato aún más impactante: el disparo no se realizó con el arma reglamentaria del policía, sino con un arma que pertenecía a su padre.

“Los policías me dijeron que lo iban a imputar y que le iban a sacar el arma. Después llegó el padre con una valija bastante importante, se encerraron en la oficina del comisario y esa misma noche lo soltaron”, denunció Lucca.

La joven también criticó la falta de avances en la investigación, ya que tuvo que enterrar a su perro cuatro días después sin que le realizaran una autopsia. Esto, desde su punto de vista, debilita su caso: “¿Qué pruebas tengo yo sin una autopsia? Eso me dijeron desde la justicia”.

“Me resulta raro que no querían ver a hacerle la autopsia al perro. Yo tenía que esperar que ellos vinieran, pero las dos veces que fui a buscarlos estaba todo cerrado”, añadió.

Belén narró también la versión que dio la otra familia sobre el incidente: “Dicen que el perro lo mordió, pero cuando yo llegué a la comisaría él no tenía ni un rasguño”. En cuanto a la causa, la joven está intentando conseguir grabaciones de cámaras de seguridad que puedan aportar más datos sobre el ataque.

Comentó: “Estoy tratando de pedir las cámaras. Un vecino no me las quiere dar. Primero me dijo que sí y ahora me está dando vueltas. No sé si tendrá miedo”.

“Me prometieron que me iban a dar el botón antipático y no me lo dieron, le iban a poner una perimetral y tampoco lo hicieron”, reclamó.

“Tengo miedo porque tener al asesino de mi perro al lado”

En medio del duelo por la pérdida de “Lyon”, el perro que vio nacer y que estuvo con ella seis años, Belén y su pareja enfrentan la difícil realidad de convivir con quien creen que es el responsable de su muerte, a solo tres casas de distancia.

“Estoy con miedo, estoy todo el día sola y todavía no me lo crucé. Me lo crucé cuando di una entrevista en vivo, saltó el paredón y se escondió adentro de su casa”, relató.

La joven explicó que tuvo que cambiar sus recorridos por miedo a un encuentro: “Tengo que ir por la cuadra de atrás, no voy por la misma cuadra de mi casa. Yo no sé si me puede hacer algo”.

Belén también denunció que recibió amenazas de los familiares del policía: “Recibí comentarios defendiéndolo, haciéndole creer al resto de la gente que era una mala dueña de mi perro”.

Los vecinos de Ingeniero Budge, según contó, también viven con temor ante un posible ataque: “Saben que es una persona agresiva, le tienen terror a él y a su papá”.

“Me enteré por una vecina que esa misma noche lo encontraron tomando alcohol. A la madrugada está con el arma y amenaza a la gente”, concluyó la joven.